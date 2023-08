Scopriamo età, carriera e vita privata di Loris Karius, il fidanzato di Diletta Leotta, con cui ha avuto la sua prima figlia. Sono una delle coppie più chiacchierate del mondo del gossip.

Loris Karius, chi è il fidanzato di Diletta Leotta?

Loris Karius e Diletta Leotta sono diventati una delle coppie più chiacchierate del mondo del gossip. La loro relazione corre alla velocità della luce e in poco tempo è diventata qualcosa di molto importante per entrambi. Dopo essersi conosciuti e innamorati la scorsa estate a Parigi, i due hanno annunciato ad inizio anno di aspettare il loro primo figlio, con un video condiviso sui social network. Nonostante inizialmente la coppia avesse provato a vivere la propria storia d’amore lontano da occhi indiscreti, con il passare delle settimane sui profili Instagram personali sono iniziate a comparire numerose fotografie che li ritraggono insieme. Diletta Leotta e Loris Karius hanno condiviso con i follower la loro relazione e la gravidanza, fino alla nascita della piccola Aria, avvenuta proprio ieri, mercoledì 16 agosto 2023, lo stesso giorno della sua mamma. La conduttrice di Dazn e il calciatore hanno dato il benvenuto nella loro vita alla loro prima figlia, condividendo questo momento importante con tutti i loro fan. Loris Karius è un calciatore molto famoso, di 30 anni, che gioca come portiere nel Newcastle. È diventato ancora più famoso proprio grazie a questa storia d’amore appassionante, che procede alla velocità della luce, con Diletta Leotta.

Loris Karius, fidanzato di Diletta Leotta: età, carriera e vita privata

Loris Karius, fidanzato di Diletta Leotta e padre della piccola Aria, è nato il 22 giugno 1993 a Biberach, in Germania. Il suo nome completo è Loris Sven Karius e ha 30 anni. Gioca come portiere nel Newcastle grazie al nonno, che fin da bambino lo ha avvicinato al mondo del calcio, con la speranza che potesse diventare un professionista. Nonostante le interferenze del padre Harald, che invece desiderava che lui diventasse pilota di motocross, Loris Karius ha dimostrato di avere un grande talento come portiere, tanto da fare il suo esordio ufficiale in campo il 1° luglio 2009 con il Manchester City, diventando tre anni dopo, a soli 19 anni, il portiere più giovane della Bundesliga, ovvero la versione tedesca della nostra Seria A. Una carriera iniziata molto presto, grazie al suo indiscusso talento nel mondo del calcio, costellata di successi e di soddisfazioni. Ora, però, la sua soddisfazione più grande è sicuramente quella di essere diventato papà della piccola Aria, figlia avuta da Diletta Leotta. Si tratta della loro primogenita, nata da questa relazione che ha accelerato tutte le tappe, diventando ogni giorno più importante. Tra la conduttrice di Dazn e il calciatore è sicuramente vero amore e ora che la piccola Aria è arrivata a completare la loro famiglia, tutto è diventato ancora più bello.