Il ritorno del viola nel make-up

Negli ultimi anni, il mondo della bellezza ha visto un ritorno trionfale di tonalità audaci e vivaci, e il viola è senza dubbio una delle protagoniste di questa rinascita. Dopo un lungo periodo dominato da colori neutri e nude, il viola si fa spazio tra le nuance più trendy, portando freschezza e originalità al trucco. Questo colore, spesso sottovalutato, è perfetto per chi desidera esprimere la propria personalità e uscire dalla propria comfort zone. Le passerelle della Primavera-Estate 2025 hanno visto modelle di ogni etnia sfoggiare labbra color lavanda, dimostrando che il viola è una scelta versatile e adatta a tutti i toni di pelle.

Come scegliere la giusta tonalità di viola

Quando si tratta di scegliere la tonalità di viola più adatta, è importante considerare il proprio incarnato e l’effetto che si desidera ottenere. Per un look audace e sofisticato, tonalità più intense come l’orchidea o l’iris possono essere ideali, specialmente per occasioni speciali. In questi casi, è consigliabile mantenere il resto del trucco sobrio, puntando su un incarnato levigato e un velo di mascara sugli occhi. Questo approccio permette di mettere in risalto le labbra, creando un effetto radioso ed elegante. Al contrario, per un look più quotidiano, si possono optare per tonalità più chiare e delicate, perfette per un trucco da giorno.

Prodotti must-have per labbra viola

Se sei pronta a provare il trend delle labbra viola, ci sono alcuni prodotti che non puoi assolutamente perdere. Iniziamo con una matita labbra morbida e long lasting, come la e.l.f. Cream Glide Lip Liner nella nuance Plump and Get It, perfetta per contornare e definire le labbra. Per un effetto lucido e voluminoso, il gloss rimpolpante di NYX Professional Makeup nella tonalità Pure Plump è un’ottima scelta, grazie alla sua formula arricchita con zenzero. Se preferisci un finish matte, il rossetto L’Oréal Paris MakeUp Color Riche Matte Addiction nella colorazione Obsidian offre un colore intenso e una formula idratante. Infine, per chi ama le tonalità più delicate, il rossetto di Oulac nella colorazione Summer Again (Y11) è perfetto per ricreare l’effetto vellutato dei fiori di lillà.