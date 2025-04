Un momento di dolcezza nella vita di Meghan Markle

Recentemente, Meghan Markle ha condiviso un video sul suo profilo Instagram che offre uno sguardo intimo sulla sua vita quotidiana a Montecito, in California. In questo filmato, la Duchessa del Sussex presenta i suoi adorabili cagnolini, Mia e Pula, in un contesto domestico che trasmette calore e affetto. La scena si svolge nella sua cucina soleggiata, dove Meghan, con un sorriso radioso, si dedica alla preparazione di un dessert speciale, il Chantilly Lili, ispirato alla sua piccola Lilibet.

Un dolce ricordo di famiglia

Il dessert che Meghan ha scelto di preparare è una rivisitazione del budino alla banana della nonna, arricchito da strati di crema chantilly e fragole marinate. Questo dolce non è solo una delizia per il palato, ma anche un modo per mantenere vive le tradizioni familiari. La Duchessa ha voluto rendere omaggio alle sue radici, mescolando ricordi d’infanzia con la sua attuale vita da madre. In un momento del video, Meghan balla con Mia tra i fornelli, mentre Pula osserva con affetto, creando un’atmosfera di gioia e spensieratezza.

Il legame con Harry e la famiglia

Sebbene il Principe Harry non compaia nel video, la sua presenza è palpabile. Una foto di lui appare sullo sfondo, testimoniando il forte legame che unisce la coppia. Fonti vicine alla famiglia hanno rivelato che Harry ha suggerito il nome del dolce, unendo il termine “chantilly” al soprannome affettuoso della loro bambina. Questo gesto dimostra quanto sia importante per entrambi mantenere vive le tradizioni familiari e creare nuovi ricordi insieme.

Il successo del marchio As Ever

Il video di Meghan arriva in un momento di grande successo per il suo marchio, As Ever, che ha registrato il tutto esaurito in poche ore. Con prodotti che spaziano da marmellate artigianali a candele profumate, il brand riflette la personalità di Meghan, che si sta affermando sempre di più come imprenditrice e narratrice della propria storia. La Duchessa continua a costruire il suo mondo, un passo alla volta, e questo video rappresenta un altro capitolo della sua vita, ricco di amore, creatività e passione.