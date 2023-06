Pesci Piccoli è la prima attesissima serie tv dei The Jackal, pronta a conquistare il pubblico e ad assicurare risate a crepapelle. Scopriamo insieme dove è possibile vedere questa serie tv.

Dove vedere Pesci Piccoli: la serie tv con i The Jackal che assicura risate a crepapelle

Pesci Piccoli è la prima attesissima serie tv dei The Jackal, i ragazzi più amati di Internet. Una serie televisiva comedy prodotta e ideata da questo amatissimo gruppo, che è pronto a conquistare il pubblico con grandi risate. Pesci Piccoli parla di un’agenzia, piena di idee ma con poco budget. Si tratta di una serie tv molto semplice, ma destinata ad avere un successo incredibile. “Esistono due tipi di pubblicità: quelle che ti dimentichi subito e quelle che rimangono nella storia. La nostra serie parla del primo tipo” hanno dichiarato i The Jackal. Ovviamente nel cast, come protagonisti, ci sono Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Ciro Priello, Aurora Leone e la debuttante Martina Tinnirello. Sono previsti anche dei camei speciali, con ospiti davvero molto amati, come Achille Lauro, Herbert Ballerina, Giovanni Muciaccia, Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario “Il Ginnasio” Terrone. La serie tv esce oggi, giovedì 8 giugno 2023, su Prime Video, per tutti i suoi abbonati.

Pesci Piccoli, la serie tv dei The Jackal: di cosa parla

Nell’epoca delle star di TikTok e di tutte queste vite messe in mostra sui social, cosa rimane di bello nella vita normale? E se questa vita normale si svolgesse proprio in una piccola agenzia di comunicazione social? Questa serie tv parla di Ciro, Fabio, Aurora e Fru, amici e colleghi immersi nel mondo digital, fatto di brand provinciali un po’ sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche di grande amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manger, declassata ma decisa a dimostrare il suo valore, porterà molte novità e insegnerà al gruppo che anche una vita normale, senza successi garantiti da milioni di follower, può nascondere qualcosa di prezioso, se si hanno gli amici giusti. La serie tv è prodotta da The Jackal con Mad Entertainment, in collaborazione con Prime Video, ed è formata da sei episodi diretti e ideati da Francesco Ebbasta. “Vuole raccontare la vita di tutti i giorni, di chi sa che non sta cambiando il mondo, ma il mondo va avanti grazie ai lavori di tutti noi” ha spiegato il regista. “L’ispirazione viene dalla vita reale: abbiamo raccontato il nostro quotidiano, in cui ci siamo sentiti pesci piccoli con molte idee e poco budget” hanno aggiunto i The Jackal. “Per questa serie volevamo raccontare questi eroi del quotidiano, che devono convivere con i supereroi del web. Napoli l’abbiamo nel dna, anche se qui è sullo sfondo: c’è Core ‘ngrato e la voce di Raiz. Io preferisco sempre portarla in scena, Napoli: anche trattando storie diverse non riusciamo a farne a meno” ha aggiunto Francesco Ebbasta.