Sex Recession: perché i giovani non fanno sesso come una volta?

I tempio sono cambiati e pare proprio che i giovani di oggi fanno molto meno sesso rispetto ai giovani del passato. Siamo infatti nel pieno di una sex recession. Ma, come mai? A quanto pare oggi la maggior parte di giovani, e non solo, preferisce di gran lunga guardare una serie tv piuttosto che fare sesso. Nel corso di uno studio dal 2009 al 2018 la maggior parte degli intervistati a rivelato di fare sempre meno sesso. Pare inoltre che tra i giovani di oggi ci sia un vero e proprio calo di interesse verso l’atto sessuale.

Sex Recession: i dati

Nel corso degli ultimi anni sono state fatte diverse indagini su questo argomento, a testimonianza di come si faccia sempre meno sesso, soprattutto tra i giovani. Nel nostro Paese ad esempio, possiamo tenere conto dell’ultimo rapporto Censis del 2019 ci dice che solo l’8 % di chi, tra i 18 e i 40 anni, ha avuto rapporti completi fa sesso almeno una volta al giorno. Gli altri invece:

Il 33,2 % lo fa due o tre volte alla settimana

Il 27,7 lo fa una volta a settimana

Il 21,2 lo fa meno di una volta a settimana

Il 3,9 % lo fa una volta ogni cinque o sei mesi o anche di più

Siamo quindi di fronte a una sorta di apatia sessuale, che probabilmente tenderà ad aumentare col passare del tempo. Ma quali sono i motivi principali per cui non si fa più sesso?

Molti hanno dichiarato che preferiscono guardare un film o una serie tv invece di fare sesso.

o una serie tv invece di fare sesso. Altri preferiscono invece giocare ai videogiochi.

Altri stare sui social network.

In poche parole l’attività sessuale è in competizione con le attività digitali.

Sex Recession: le conseguenze

La sex recession porta con sé anche delle conseguenze negative. Vediamole adesso insieme:

Aumento dell’ isolamento sociale e della solitudine, che portano a delle conseguenze negative sul nostro benessere psicologico.

e della solitudine, che portano a delle conseguenze negative sul nostro benessere psicologico. Aumento dei problemi relativi alla salute sessuale, come per esempio la disfunzione erettile .

. Calo del desiderio di avere dei figli che porta a un invecchiamento della popolazione. Queste sono invece le conseguenze positive:

Meno rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili.

Maggio attenzione alla qualità dei rapporti sessuali piuttosto che alla quantità.

dei rapporti sessuali piuttosto che alla quantità. Minor pressione di avere per forza una vita sessuale attiva e quindi aumento della scelta individuale.

Ci sono stati anche diversi personaggi famosi, nel corso degli anni, che hanno rivelato senza problemi di non fare, o non aver fatto, sesso da/per anni, come ad esempio Loredana Bertè, Emma Marrone, Walter Nudo, Alessandro Greco e Flavia Vento. E’ vero quindi che, rispetto al passato, i giovani, e non solo, fanno meno sesso. L’apatia sessuale è un dato di fatto, ognuno alla fine è libero di vivere la propria vita come meglio crede e quindi anche di fare meno sesso.