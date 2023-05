Dance Brothers: il cast della serie televisiva su Netflix

“Dance Brothers” è la nuova serie televisiva finlandese di genere drammatico in arrivo il prossimo 10 maggio sulla piattaforma di streaming Netflix. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il cast della serie Tv.

Dance Brothers: il cast della serie televisiva

La serie televisiva “Dance Brothers” è una serie finlandese di genere drammatico ambientata sul mondo della danza, creata da Masha Malka e diretta dal regista Taito Kawata. Al centro della serie televisiva troviamo due fratelli, Roni e Sakari. Roni è interpretato dall’attore Roderick Kabanga, che abbiamo visto recitare in film e serie Tv quali “Gravedigger and The Random People”, “Punasii Pain” e “Aikuiset”. Nei panni invece di Sakari troviamo il giovane attore finlandese Samuel Kujala, che abbiamo visto recitare in “Koskinen”, “Nortti: Dragonslayer666”, “Peruna”, “Roba” e “Punttikomedia”.

Il cast della serie televisiva “Dance Brothers” è composto anche da:

Jeanine Muyima è Karo Calude

è Karo Calude Cristal Snow è Angelo

è Angelo Lauri Lohi è Vilma

è Vilma Fanni Norolia è Doris

è Doris Oksana Lommi è Inge

è Inge Josefiina Kotajarvi è Laura

è Laura Andrew Taua’i è Random

è Random Pietari Kauppinen è Johannes

Dance Brothers: la trama della serie televisiva

Ogni mese Netflix cerca di proporre ai propri abbonami titoli nuovi e in grado di appassionare il telespettatore, visto anche la concorrenza delle altre piattaforme di streaming come Disney Plus, Prime Video e Paramount Plus. La serie televisiva “Dance Brothers” è ambientata nel mondo della danza moderna e al centro troviamo la storia di due fratelli ballerini professionisti, Roni e Sakari. Entrambi però faticano a mantenersi attraverso il ballo, perciò decidono di aprire insieme un club, che sia in grado non solo di aiutarli a livello economico attraverso le entrate ma che possa anche farli conoscere come ballerini. Il club infatti ha un palco dove i due fratelli si esibiscono, riuscendo a ottenere il successo dopo davvero poco tempo. Le ambizioni artistiche, le relazioni personali e gli affari mettono però a dura prova il rapporto tra Roni e Sakari, che si troveranno a dover prendere diverse decisioni. La danza e il loro legame fraterno riuscirà a unirli nuovamente? Per scoprirlo non resta che attendere il 10 maggio e iniziare a vedere questa nuova serie televisiva, che promette di coinvolgere ed emozionare il pubblico dall’inizio alla fine.

Netflix ha deciso così di puntate su una serie incentrata sul mondo della danza, anche perché non sono tantissime le serie televisive su questo argomento. Inoltre, al centro c’è anche il rapporto tra due fratelli, altro aspetto molto interessante della serie televisiva finlandese.

Dance Brothers: quando esce e dove vedere la serie televisiva

La prima stagione della serie televisiva finlandese di genere drammatico “Dance Brothers” sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix a partire da mercoledì 10 maggio 2023. Su Netflix è già possibile vedere il trailer ufficiale della serie Tv, così da farsi un’idea sulla serie Tv che sarà composta da 10 episodi, di una durata di circa 20 minuti ciascuno. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix. Per farlo basta semplicemente iscriversi alla piattaforma e scegliere uno tra i piani di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium.