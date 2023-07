Come scegliere la giusta forma delle sopracciglia in base al viso

Le sopracciglia contribuiscono a definire l’intensità dello sguardo, regalando sensualità a tutto il viso. Arrotondate, dritte, arcuate, molto folte oppure leggere: esistono tantissime tipologie di sopracciglia, ognuna delle quali ha vissuto, nel corso delle epoche, il suo periodo d’oro.

Sì, perché la forma perfetta di sopracciglia dipende, tanto, anche dal cambiare delle mode e della concezione di estetica femminile. Come fare, quindi, a scegliere la forma perfetta, che sappia valorizzare il volto anche sulla base degli ultimi trend del momento? Scopriamo tutto quel che occorre sapere per scegliere la giusta forma delle sopracciglia sulla base del viso!

Come calcolare la forma delle sopracciglia

Non esiste una forma ideale in assoluto di sopracciglia: questo perché ogni viso ha la sua armonia, i suoi tratti distintivi. Ed è bene valorizzarli scegliendo di conferirgli maggiore equilibrio e bellezza.

Per comprendere qual è la forma di sopracciglia giusta per te, occorre effettuare una serie di semplicissime valutazioni. Vediamo cosa fare step by step:

individua il punto di inizio di ognuno dei due sopraccigli . Generalmente si trova in parallelo rispetto alla linea del ponte del naso;

. Generalmente si trova in parallelo rispetto alla linea del ponte del naso; traccia una linea obliqua che parte dalla narice del naso e che passa per l’angolo dell’occhio, toccando quindi il sopracciglio;

calcola il punto più alto dell'arcata sopraccigliare, prendendo una matita o un pennellino. Guarda lo specchio rimanendo dritta, poggia la matita d'avanti alla parte esterna dell'iride. Individua il punto in cui termina il sopracciglio e poi poggia un'estremità della matita lungo il naso. L'altra estremità dovrà essere poggiata sull'altra tempia. Il punto di intersezione ti permetterà di capire dove deve finire il sopracciglio. Tieni a mente questo punto, perché quando truccherai le sopracciglia non dovrai superarlo in modo da evitare squilibri in tutto il volto;

a questo punto, avrai ben chiaro i limiti che dovrà avere il tuo sopracciglio e potrai definirne la forma. In base alle tue preferenze potrai rendere il sopracciglio più o meno folto.

Le 5 forme di sopracciglia: quali sono?

Una volta definiti i limiti che il sopracciglio dovrà rispettare (sulla base della fisionomia), si può comprendere quale forma di sopracciglia si adatta meglio al viso. Vediamo quali sono le 5 forme più comuni e gettonate per scegliere un look trendy e alla moda per il tuo viso!

Sopracciglia dritte

Le sopracciglia dalla forma dritta si caratterizzano per la loro arcata appena accennata. Spesso queste sopracciglia sono molto lunghe, folte e naturali. Si adattano perfettamente alla donna con viso allungato o con la fronte alta, o comunque a chi desidera mettere in risalto gli occhi.

Queste sopracciglia creano una curva sopra l’occhio, anche se molto spesso l’arco non è definito in modo perfetto. Si adattano ai tratti somatici spigolosi o molto marcati, come ad esempio alla donna con mascella pronunciata o con il viso squadrato, poiché donano maggiore morbidezza all’insieme.

Sopracciglia ad arco netto

Questa forma di sopracciglia, meglio conosciuta come “ali di gabbiano”, si caratterizza per una curva molto netta. Sono perfette per chi ha un viso molto tondo, soprattutto in caso si desideri allungare il taglio del volto rendendolo più sensuale.

Sopracciglia ad arco morbido

Queste sopracciglia creano un arco ben definito, ma si caratterizzano per una linea molto morbida. Una forma tra le più naturali in assoluto, molto apprezzata dalle star di tutto il mondo. Le sopracciglia ad arco morbide sono perfette per chi ha un viso a cuore e un mento leggermente appuntito. Sono, inoltre, perfette anche per chi ha uno zigomo molto in evidenza o per chi ha un viso a forma di diamante.

Sopracciglia arcuate

Un tipo di sopracciglia dalla forma molto particolare, che ricorda la lettera S. Queste sopracciglia vanno verso il basso e poi risalgono verso l’alto con un angolo retto, discendendo quindi nuovamente verso il basso. Sono perfette per chi desidera mettere in risalto le guance o per chi ha gli zigomi molto piccoli.