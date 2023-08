Come fare per realizzare una french manicure elegante e sfumata? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come realizzare una french manicure elegante e sfumata: 5 consigli per non sbagliare

La french manicure è ormai un vero e proprio evergreen, non passa mai di moda ed è la tecnica di decorazione delle unghie più amata e scelta dalle donne. Che sia bianca o colorata, la french manicure riesce sempre a dare quel tocco di eleganza e originalità in più alle nostre mani. Oltre alla french manicure classica, ovvero quella che prevede uno stacco di colore bianco sulla punta delle unghie creando così un effetto ottico chiamato “Lunetta Bianca“, è di grande tendenza la french manicure sfumata. Di cosa si tratta? Si tratta di una tecnica nata dalla classica french ma che non presenta linee rette ed è chiamata anche baby boomer, french fade o con effetto degradè. È una manicure molto elegante e delicata e prevede la fusione dei due colori scelti per il trattamento. La sfumatura ha inizio in prossimità del giro cuticolare e finisce verso il margine libero. I colori maggiormente utilizzati sono le tonalità pastello o i toni nude, ma anche le gradazioni dal bianco gesso al bianco lattiginoso. Quella che va per la maggiore è la sfumatura coi toni del rosa e del bianco. La french manicure sfumata è davvero super chic e super elegante ma, come si realizza? Vediamo insieme 5 consigli per non sbagliare:

I colori da utilizzare devono avere un‘alta pigmentazione altrimenti il gioco di tonalità rischia di risultare irregolare. Utilizzare o una spugnetta a trama sottile, come quella usata per il trucco, oppure un pennello per il degradè. Si deve partire dal colore base che deve essere steso per tutta la superfice dell’unghia, dopo di che si può passare alla sfumatura con la spugnetta o con il pennello. Occorre avere una mano ferma e abile, altrimenti l’errore è inevitabile. Mettere alla fine un top coat per dare uniformità e durevolezza alla colorazione.

Seguendo tutti questi consigli otterrete una french manicure sfumata davvero elegante e chic.

French manicure con sfumatura glitterata

Oltre alla french manicure sfumata classica, si può optare anche per la french manicure con sfumatura glitterata. I glitter sono un altro elemento molto amato e non solo dalle giovanissime. Consigliati soprattutto su un unghia corta, per un effetto più delicato. Dopo aver steso lo smalto come abbiamo detto in precedenza, basterà semplicemente applicare i glitter dalla punta verso il basso. I brillantini creeranno da soli l’effetto sfumato graduale poi, per regolarne l’intensità, basterà semplicemente aggiungere del prodotto nei punti desiderati. Per un effetto più incisivo, al posto dei glitter si possono applicare anche dei mini bijoux, come ad esempio delle piccole perline, oppure delle mini borchie color argento o nere per un look più rock.

Abbiamo quindi visto come creare una french manicure sfumata o una french manicure con sfumatura glitterata. Il consiglio è sempre quello comunque di rivolgersi a una professionista della nail art per avere un risultato perfetto, però, con tanta pratica, anche da sole potrete ottenere degli ottimi risultati.