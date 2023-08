Valigia Samsonite, come pulirla al meglio: i 5 consigli per farla durare bella nel tempo

Come pulire al meglio una valigia Samsonite? Se ve lo state chiedendo, sicuramente vi sarà molto utile questo articolo! Vediamo quindi, insieme, come lavare al meglio una valigia di questo marchio, e 5 piccole tips per mantenerla perfetta e non rovinarla!

Come pulire una valigia Samsonite: i 5 consigli top per farla durare più a lungo

La nostra valigia Samsonite, è la nostra più grande alleata, quando parliamo di viaggi e vacanze: il brand, del resto, è un vero must per i viaggiatori, ed è da anni sulla cresta dell’onda. Dunque, alla fine di ogni vacanza, prenderci cura della nostra valigia, è sicuramente consigliato!

Ma come ci possiamo assicurare di aver pulito per bene la nostra valigia, e di non rischiare di rovinarla? Sul sito web di Samsonite ci offrono tanti ottimi consigli in materia, dunque vediamo insieme un piccolo elenco, per conoscere i più importanti!

Pulire l’esterno con attenzione: Se abbiamo un trolley con scocca dura e resistente, in plastica, possiamo permetterci di pulirlo con un panno bagnato, imbevuto in una soluzione di acqua e sapone neutro, e poi ben strizzato. Fondamentale, in questo caso, sarà accertarsi che il panno sia ben strizzato e non troppo bagnato, in quanto l’acqua potrebbe certamente danneggiare le guarnizioni della valigia. Se invece, possediamo una valigia in tela morbida, o anche uno zaino, il consiglio è quello di acquistare un prodotto apposito per la detersione: esistono diversi spray, simili ad uno shampoo secco per i capelli, specifici per tale operazione. Si spruzza quindi il prodotto, lo si lascia agire per 10 minuti, e lo si spazzola via energicamente, con una spazzola per vestiti e tessili.

Pulire le parti metalliche come maniglie, tirelli e cerniere: Anche per queste componenti più delicate, si consiglia di utilizzare un panno umido e ben strizzato. Meglio far attenzione all'acqua, però: le parti metalliche ne risentirebbero troppo. Se vogliamo anche disinfettare la nostra valigia, un consiglio jolly sarebbe proprio quello di utilizzare delle salviette igienizzanti, perfette anche per la scocca dura dei nostri trolley Samsonite.

Pulire l'interno fisso della valigia: Se l'interno della nostra valigia è fisso, e quindi non si può rimuovere della sua sede, è bene utilizzare un panno morbido per la pulizia e per sciacquare il vano, e uno asciutto per asciugarla al meglio. Importante, inoltre, sarà aspettare che sia completamente asciutta, prima di riporla in un luogo fresco e al riparo dall'umidità.

Pulire l'interno amovibile della valigia: Se la valigia ha invece un interno amovibile, allora basterà smontarla e lavare la fodera interna in lavatrice. Meglio, però, scegliere un programma per capi delicati, non impostare centrifuga, e soprattutto lavare il tutto a 30, come faremmo per i nostri teli mare. Tendiamo la fodera all'aria e, una volta asciutta, riponiamo il tutto in un luogo fresco e asciutto.

Attenzione all'umidità: Se su zaini e borse cade dell'acqua, o laviamo con un panno bagnato, è bene porre attenzione a come asciughiamo il tutto. Infatti, tutti i prodotti Samsonite sono idrorepellenti, ma non sono impermeabili.

Ecco quindi, in poche mosse, come prenderci cura della nostra valigia Samsonite, e come farla durare più a lungo, bella e funzionante!