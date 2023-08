Come lavare il telo mare Sundek al meglio per farlo durare a lungo

Come lavare un telo mare Sundek, per farlo durare più a lungo nel tempo? Se anche voi vi state chiedendo come detergere alla perfezione questo asciugamano mare di questo brand, allora questo è il posto giusto per voi: infatti, qui di seguito, andremo a scoprire tanti trucchi e piccole tips!

Come lavare un telo mare Sundek al meglio, per farlo durare più a lungo

Bellissimo e molto amato dai giovanissimi, il brand Sundek non propone solo bellissimi costumi per uomo e per donna, ma anche accessori di pregio come borse in tela per il mare, e teli mare, anche in diversi tessuti. E proprio a proposito di teli mare Sundek, come si possono lavare al meglio, per farli durare più a lungo?

La risposta non è univoca: infatti, ogni telo mare prevede una manutenzione e pulizia diversa, a seconda del suo materiale. In effetti, il marchio Sundek propone bellissimi teli di design, in diversi materiali e stili. Dunque, vediamo come pulire al meglio questo tipo di asciugamano mare, con tanti utili consigli.

Scegliere sempre i migliori detersivi per il lavaggio in lavatrice: i teli mare, in microfibra o in spugna di cotone, possono sempre essere lavati in lavatrice. Basterà scegliere un lavaggio a 40° e delicato. Importante, poi, sarà anche la scelta del detersivo: meglio optare per prodotti che assicurano una corretta conservazione del colore. Infatti, i teli per la spiaggia o per la piscina, tendono a scolorire a causa dei frequenti utilizzi e del sole battente. Anche l’ammorbidente è essenziale, poiché la salsedine tende ad indurire le fibre.

Eliminare sempre la sabbia prima del lavaggio: Per evitare che entri nelle trame del nostro telo mare, è fondamentale eliminare la sabbia. Per farlo, esistono molti modi: per esempio, c'è chi sceglie di aspirare il tessuto con l'aspirapolvere, per velocizzare il processo. Tuttavia, consigliamo di mettere a bagno il telo, con acqua tiepida e qualche goccia di sapone neutro. Girando nell'acqua il telo, la sabbia verrà rilasciata. Il telo dovrà poi essere steso all'ombra e solo in seguito lavato con cura.

Per i teli mare con applicazioni o ricami, porre attenzione a non usare centrifuga per il lavaggio. Meglio inoltre, scegliere anche di usare retina per il bucato. Un ultimo consiglio per evitare di rovinare ricami, applicazioni e perline, è quello di non riempire il cestello della lavatrice eccessivamente, anzi di caricare solo i teli mare.

Teli mare Sundek in microfibra e fibra riciclata

Anche se siamo abituati a vedere in spiaggia ed in piscina teli Sundek in puro cotone, o anche in morbida spugna di cotone, il brand è molto attento all’ambiente e all’ecosostenibilità. Per questi motivi, online e in store, sarà anche possibile acquistare bellissimi e coloratissimi teli in microfibra e in fibra mista riciclata. Come occuparsi della cura di questi teli, al fine di farli durare belli più a lungo?

Come per gli asciugamani in spugna, si consiglia di eliminare bene la sabbia, ma anche di lavare in lavatrice a 40°. Un’accortezza in più? Eccola qui: preferite un detersivo per capi delicati e colorati, e certamente potrete sfoggiare il vostro bellissimo telo, anche la prossima estate!