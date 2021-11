Le labbra sono tra le prime parti del nostro corpo a risentire degli effetti degli agenti atmosferici e, in estate così come in inverno, bisogna prendersene molta cura. In caso contrario si rischieranno screpolature e tagli che potranno causare sanguinamenti e fastidiosissimi bruciori.

Ecco quindi una serie di trucchetti molto semplici ma per niente scontati che ci insegneranno come fare per proteggere le nostre labbra dal freddo tipico del periodo invernale.

Come proteggere le labbra dal freddo

Per un viso sempre pulito e ben curato le labbra non possono essere trascurate, anche questa piccola (quanto delicata) parte del nostro corpo infatti, merita la sua dose di coccole e skincare quotidiana. Soprattutto nelle stagioni in cui gli agenti atmosferici agiscono in modo più intenso, come durante l’inverno.

Il freddo infatti è tra i peggiori nemici delle labbra, che esposte alle basse temperature tendono a screpolarsi e a tagliarsi, esponendo la carne viva e, di conseguenza, provocando forti bruciori.

Il burro cacao

Uno dei primi e fondamentali alleati delle nostre labbra, contro il freddo, è il burro cacao. Dall’azione estremamente idratante, questo prodotto crea una sorta di pellicola che va ad isolare le labbra, proteggendole dagli agenti esterni. Assicuriamoci di averne sempre uno a portata di mano!

In commercio esistono tantissimi burro cacao dalle composizioni più diverse, ma quelli più indicati hanno una formula naturale e sono quindi privi di parabeni e siliconi, oppure quelli con un’azione lenitiva, ideali per labbra particolarmente soggette a screpolature. Inoltre, le persone che non amano troppo il make up potrebbero provare i burro cacao colorati, perfetti per proteggere le labbra donando anche un colorito più sano.

Lo scrub

Per essere sicuri che i prodotti idratanti svolgano correttamente la loro funzione, prima di applicarli sulle labbra, è necessario eliminare tutte le cellule morte e le impurità che si formano in superficie. Per farlo servono trattamenti dall’azione esfoliante. No, non è necessario comprare creme, cremine e gel appositi, potrete infatti trovare gli ingredienti per uno scrub efficace direttamente nella vostra dispensa.

Uno scrub efficace si può ottenere mescolando il miele con lo zucchero di canna a cui sostituire o aggiungere un terzo ingrediente a seconda delle esigenze. Per esempio, per idratare labbra estremamente secche, si può sostituire il miele con l’olio di mandorle dolci, mentre se si vuole un effetto volumizzante si può aggiungere allo scrub composto da miele e zucchero, un pizzico di peperoncino in polvere.

Qualche dritta make up

Tra le tendenze make up più amate del momento c’è sicuramente il rossetto effetto matte, che si è rivelato essere molto utile soprattutto in un periodo in cui bisogna ancora convivere con le mascherine. Questo prodotto infatti, è noto per la sua tenuta, fattore che comunque tende a seccare le labbra.

Se proprio non se ne può fare a meno quindi, prima di indossarlo sarà meglio preparare le labbra con scrub e prodotti idratanti.

Acqua e alimentazione

Quando si parla di idratazione non si raccomanda solo l’impiego frequente di burro cacao e scrub, ma anche di bere molta acqua: la quantità ideale sarebbe almeno due litri al giorno.

Una corretta idratazione infatti è fondamentale per rinforzare le labbra a partire dall’interno e renderle, di conseguenza, più resistenti al freddo. Anche l’assunzione di vitamine e antiossidanti è molto importante, elementi che si possono tranquillamente trovare nella frutta e nella verdura, soprattutto quella di stagione.