Scopriamo insieme cos’è la clean girl che fa tendenza e indossa diversi capi imprescindibili. Tutti i dettagli su questo trend che sta spopolando su TikTok, che coinvolge make-up, nail art e ora anche la moda.

La clean girl fa tendenza e indossa 6 capi imprescindibili

Una nuova tendenza sta letteralmente spopolando su TikTok. L’hashtag #cleangirl ha superato i quattro miliardi di visualizzazioni sul social network e ne stanno parlando tutti. La tendenza è emersa nell’estate del 2022, ma continua ad essere un trend anche durante quest’estate, acquistando ancora più fascino. All’inizio riguardava principalmente il make up e la nail art, ma ora l’attenzione si è spostata anche sugli outfit. La clean girl, ovvero la ragazza acqua e sapone, è diventata una moda davvero molto apprezzata, e nelle prossime stagioni potrebbe continuare ad avere un successo incredibile. La definizione “ragazza acqua e sapone” è ormai conosciuta da tutti. Si tratta di una ragazza dallo stile di vita molto semplice, che sa prendersi cura di se stessa completamente, del suo aspetto come della sua salute, della sua mente e del suo spirito. Solitamente è anche molto precisa e metodica, ma anche molto abitudinaria. La sua routine quotidiana riflette gli stessi principi. Per esempio, la sua mattina viene dedicata alla pulizia del viso, alla cura della pelle, alla meditazione e ad una colazione salutista. Non si tratta di una persona noiosa, anzi, sa sempre quello che vuole e come coltivare le sue ambizioni, con una grande sicurezza per se stessa. È molto legata ai familiari e agli amici e tiene molto alla sua immagine, per questo cura ogni dettaglio.

Clean girl, tendenza su TikTok: gli outfit

Lo stile della clean girl è un perfetto mix tra l’elegante e il casual. Uno stile minimalista, ma raffinato, comodo ma adatto a qualsiasi occasione, utilizzando il meno possibile. Quali sono i capi imprescindibili per una clean girl? Il blazer, la t-shirt e la canotta bianca, la t-shirt nera, i maglioni girocollo, le camicie classiche, i pantaloni sartoriali, le pencil skirt e il trench. In alcuni casi indossa i jeans, ma devono essere molto morbidi, inoltre non ama le fantasie ma punta tutto sulle tinte unite. Quelle neutre e naturali sono le sue preferite, ma indossa volentieri anche il nero. Le uniche eccezioni che si concede riguardano gli accessori. La ragazza acqua e sapone sa anche come stupire e osare un po’ con il suo look. Abbina le scarpe da ginnastica al blazer, il lupetto ai pantaloni jogger, la gonna a pieghe alla felpa, i pantaloncini da ciclista alla camicia maxi e molti altri abbinamenti che stupiscono. Di sera riesce sempre ad incantare tutti, le basta uno slip dress e un paio di décolleté. Le muse ispiratrici delle clean girl sono Bella Hadid e Hailey Bieber.