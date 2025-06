Regola dei 7 punti per vestirsi bene

Nella regola dei 7 punti si seguono principi come accessori e maglietta basic per un abbigliamento adatto.

Sapere come vestirsi riuscendo ad abbinare i capi nel modo giusto è sicuramente una caratteristica che non tutte sono in grado di fare. Per vestirsi in maniera impeccabile si consiglia di seguire la regola dei 7 punti che permette di essere alla moda con un outfit diverso ma con gli accessori giusti. Vediamo in che modo.

Regola dei 7 punti

Il mondo della moda non è mai uguale a sé stesso con stili che cambiano di volta in volta senza essere mai uguali a sé stessi. La regola dei 7 punti è una teoria ma anche una guida che permette di aiutare a vestirsi bene anche in linea con i tempi e con la moda, in generale. Seguendo questa guida si dà valore a ogni capo e outfit.

Tramite questa regola o guida, che dir si voglia, dei 7 punti, l’outfit e il look possono risultare impeccabili. In caso il valore del proprio outfit sia inferiore a sei o superiore a dieci si parla sicuramente di un look e outfit non impeccabile, quindi con delle pecche da risolvere. Ogni capo ha un suo punto.

Nella regola dei 7 punti i capi essenziali quali un paio di jeans, per esempio, hanno soltanto un punto mentre quelli più eccentrici e vistosi come una sciarpa in seta o anche un paio di orecchini possono arrivare a ottenere due punti. Per esempio, un outfit composto da pantaloni a zampa, canotta e ballerine risulta essere alquanto banale e poco impeccabile.

In caso contrario, per aumentare il valore del proprio outfit, risulta necessario aggiungere qualcosa come un blazer in suede oppure un foulard e degli occhiali da sole in modo da dare al proprio outfit un aspetto migliore e diverso con un tocco migliore che aggiunge ulteriore fascino e anche personalità al tempo stesso.

Regola dei 7 punti: perché seguirla

Non si sa bene come sia nata la regola dei 7 punti anche se il mondo dei social, gli stilisti e il settore della moda contribuiscono al successo di questo principio. Una regola che aiuta a impreziosire il proprio look. Nel caso di un tubino nero, un paio di accessori come gli orecchini sicuramente danno un tocco diverso.

Si punta sicuramente a capi minimal e basici presenti nel guardaroba di ogni donna che possono aiutare per migliorare il proprio outfit. Una maglietta o t-shirt a maniche corte di colore bianco o in altre tonalità in un tessuto quale il lino è l’ideale da indossare. Il design è semplice e, in alcuni casi, può rivelarsi un vero e proprio jolly.

Secondo la regola dei 7 punti, un capo come i jeans sono assolutamente raccomandati in quanto si tratta di un capo versatile, adatto da indossare in ogni modo. Un capo del genere va bene anche perché si aggiungono accessori e abbinamenti per essere ulteriormente al top. Un modello wide leg è indicato anche perché in grado di vestire ogni silhouette.

Non mancano poi un paio di calzature dal tacco alto come le décolleté che permettono di slanciare la figura. Sono eleganti, di classe oltre a essere molto semplici. La tomaia in mesh le rende maggiormente alla moda ed eleganti. L’abito maxi senza spalline a vita bassa è un altro capo indicato da indossare con un girocollo a catena in metallo dorato molto semplice ed elegante.

Regola dei 7 punti Amazon

Nella regola dei 7 punti si parla di capi adatti per questo principio. I capi si trovano su Amazon cliccando direttamente sulla foto scegliendo tra quelli maggiormente adatti accompagnati da una descrizione.

1)Viromy collana donna collana acciaio inossidabile

Una collana a girocollo in oro placcato argento. Un modello a serpente da indossare sia singolarmente ma anche a più strati. Una collana molto lunga in materiale ipoallergenico da indossare in ogni occasione e circostanza. Un gioiello che non irrita la pelle.

2)Roskiky jeans da donna a gamba larga

Un jeans wide leg quindi dalla vestibilità ampia e larga in tessuto elasticizzato con cerniera. Un modello con elastico da poter regolare con due bottoni. Un jeans che minimizza le imperfezioni come la pancia.

3)Dream Pairs comode scarpe con tacco largo e cinturino

Un modello incrociato con la tomaia morbida e cinturino incrociato. Sono delle décolleté che permettono di camminare con il giusto comfort. Il tacco è a blocco per una maggiore esperienza confortevole con suola resistente e antiscivolo.

Nella regola dei 7 punti non mancano le calzature décolleté adatte per ogni outfit.