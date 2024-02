Tom Kingston è il marito di Lady Gabriella Windsor, nonché ex della sorella di Kate Middleton, Pippa

Chi è Tom Kingston, il marito di Lady Gabriella Windsor (ed ex di Kate Middleton)

Il 2024 è iniziato come peggio non poteva per la royal family, dopo l’operazione all’addome di Kate Middleton e le diagnosi di tumore per Re Carlo III e Sarah Ferguson, ecco che arriva la terribile notizia della morte di Tom Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor. Thomas aveva appena 45 anni ed era un noto imprenditore. Laureato all’Università di Bristol, lui e Lady Gabriella Windsor si sono sposati cinque anni fa, il 18 maggio del 2019, nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Anche la Regina Elisabetta II e il principe Filippo hanno partecipato alla cerimonia. Tom e Gabriella sono sempre sembrati una coppia molto affiatata, lui la incoraggiava nella musica, grande passione della figlia dei principi Michael di Kent. Tom Kingston era un nome già noto nella royal family, in quanto in passato era stato fidanzato con la sorella di Kate Middleton, Pippa. La loro relazione si è chiusa nel 2011, ma sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che sia lui che Lady Gabriella hanno partecipato, nel 2017, al matrimonio di Pippa Middleton con James Matthews. La notizia della morte improvvisa di Tom è stata davvero uno shock per tutta la royal family.

Tom Kingston, morto a soli 45 anni il marito di Lady Gabriella Windsor

Thomas Kingston era un noto imprenditore di 45 anni, sposato da cinque con Lady Gabriella Windsor, figlia del principe Michael di Kent e della baronessa Von Reibnitz Marie Christine e cugina di William e Harry. L’imprenditore è stato trovato privo di vita all’interno di un appartamento nel Gloucestershire domenica 25 febbraio. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso per rianimare l’uomo. Le cause della morte ancora sono sconosciute. Il Daily Mail ha fatto sapere che verrà aperta un’inchiesta, nonostante al momento non si registrano circostanze sospette. A dare la notizia della morte di Tom Kingston è stata la stessa moglie, Lady Gabriella Windsor, con un comunicato: “Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa.”. Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno voluto esprimere pubblicamente il loro cordoglio alla famiglia: “il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia. In particolare, le Loro Maestà inviano i loro pensieri e le loro preghiere più sentiti a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston.”

