The Upshaws 3: il cast della serie Netflix

Ci siamo, mancano solo due giorni all’uscita della terza stagione di “The Upshaws“. Giovedi 16 febbraio i numerosi fan della serie televisiva potranno finalmente vedere su Netflix le nuove puntate. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul cast di questa sitcom che ha avuto così tanto successo.

The Upshaws: perchè ha avuto così tanto successo?

C’è bisogno di ridere nella vita, e questo probabilmente è il motivo principale per il quale la serie televisiva “The Upshaws” ha avuto così tanto successo. La sua visione permette di staccare momentaneamente dalla vita di tutti i giorni, fermarsi e non pensare a nulla se non a godersi le avventure di questa esilarante famiglia afroamericana. Altro motivo per il quale la sitcom è stata molto apprezzata dal pubblico è sicuramente il forte legame tra i vari personaggi, vedere una famiglia così unita nonostante i tanti problemi e le difficoltà da affrontare fa bene al cuore e fa in modo che lo spettatore non riesca a staccarsi dal teleschermo.

La serie televisiva “The Upshaws” ha esordito il 12 maggio del 2021 con 10 episodi. A giugno, visto l’enorme successo, è stata rinnovata per la seconda stagione, andata poi in onda a partire dal 29 giugno 2022. A ottobre dello stesso anno la sitcom è stata rinnovata per una terza stagione che appunto uscirà giovedi 16 febbraio 2023.

The Upshaws 3: il cast

Il protagonista assoluto è ovviamente il capofamiglia Bennie Upshaw, interpretato dall’attore, comico e cantante statunitense Mike Epps, noto per aver recitato in film come “Resident Evil: Apocalypse“, “Una notte da leoni“, “Cinquanta sbavature di nero“, “Jumping the broom – Amore e altri guai” e “The last balck man in San Francisco“.

La co-protagonista è la suocera di Bennie Upshaw, Lucretia, interpretata da Wanda Sykes che, insieme a Regina Y. Hickes, è anche la creatrice della sitcom. Wanda Sykes è una sceneggiatrice, comica, attrice e doppiatrice statunitense. Ha vinto un Emmy Awards nel 1999 e, nel corso della sua carriera, ha ricevuto ben 14 nomination. La ricordiamo soprattutto per le sue interpretazioni nei film “Un’impresa da Dio” con Steve Carrel e ” Quel mostro di mia suocera” al fianco di Jennifer Lopez e Jane Fonda. L’abbiamo vista recitare anche in “Licenza di matrimonio“, “La mia super ex ragazza“, “La famiglia del professore matto“, “L’uragano Bianca 2: dalla Russia con odio” e “Bad moms – Mamme molto cattive“.

La moglie di Bennie Upshaw, Regina, è interpretata dall’attrice Kim Fields, che ha recitato in “Che cosa aspettarsi quando si aspetta” ed è apparsa in un’episodio della nota serie televisiva “Willy, il principe di Bel-Air” con Will Smith. I figli di Benni, Aaliyah, Maya, Bernard e Kelvin sono interpretati rispettivamente da Khali Spraggins, Journey Christine, Jermelle Simon e Diamond Lyons.

The Upshaws 3: dove vederlo

La serie televisiva “The Upshaws 3” sarà disponibile a partire da giovedi 16 febbraio esclusivamente sulla piattaforma Netflix. Se non siete in possesso di un abbonamento, dovete iscrivervi alla piattaforma e scegliere il piano che più fa per voi, da quello più economico a quello premium.