Come dare volume ai capelli sottili e quali prodotti volumizzanti utilizzare nella hair routine: tutti i consigli per avere una chioma perfetta.

Come dare volume ai capelli sottili

Avere i capelli sottili per una donna è spesso fonte di continui disagi: le acconciature, anche se fatte dal parrucchiere, hanno una durata di pochissime ore e soprattutto è difficile dare volume alla chioma.

L’effetto è quello di avere sempre pochi capelli e schiacciati sul capo. Inoltre spesso essi tendono a spezzarsi più facilmente rispetto agli altri. I capelli sottili sono dovuti perlopiù a una questione genetica: la conformazione del capello, con la corteccia più fine, viene ereditata dai genitori o comunque dalla famiglia. In alcuni casi però la sottigliezza del capello è dovuta ad altri fattori. Lo stress, i trattamenti troppo aggressivi e l’uso di alcuni tipi di farmaci possono avere come conseguenza l’assottigliamento del capello con tutti gli svantaggi che ne derivano.

Per ottenere una chioma più forte, resistente e per dare maggiore volume ai capelli sottili come bisogna fare? Ci sono alcuni prodotti che bisogna avere sempre a disposizione per volumizzare i capelli e rendere la nostra chioma più folta.

I prodotti da usare

Prendersi cura dei capelli fini è facile: basta scegliere i prodotti giusti. Uno di questi è lo shampoo volumizzante. Si agisce sul capello quindi già dal primo step, quello della detersione: in seguito poi si potranno applicare altri trattamenti per completare la hair routine volumizzante.

Questi tipi di shampoo permettono di alzare la radice per dare maggiore volume, nutrendo ma senza appesantire il capello e dare quello sgradevole effetto oleoso. Contribuiscono inoltre a dare lucentezza e a rendere il capello più forte. Gli shampoo volumizzanti che vanno per la maggiore si basano sui principi attivi dei ceramidi e dell’estratto di bambù.

Il secondo step per una detersione del capello che doni anche volume è l’uso di una maschera volumizzante. È bene applicarle con un pettine a denti larghi così da distribuirne di più sulle punte e in quantità minore alle radici. In particolare le maschere sono utili per idratare e nutrire il capello sottile per dargli più forza e quindi maggiore volume.

Un toccasana per il capello sottile è l’hair filler, uno spray da applicarsi solitamente su capelli bagnati dopo la detersione. Spesso alla base della struttura degli hair filler c’è l’acido ialuronico, che permette naturalmente ai capelli di rimpolparsi e diventare più corposi. Un vero e proprio nutrimento per i capelli, che si può utilizzare anche sulle chiome non sottili.

Esistono anche delle mousse dall’effetto volumizzante, leggere e semplici da applicare senza il tipico effetto bagnato che producono le semplici spume. L’uso di questo prodotto permetterà di avere istantaneamente dei capelli dall’effetto più voluminoso, concludendo la hair routine volumizzante.