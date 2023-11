Ci siamo, è tempo di Black Friday! Tra i prodotti in offerta c’è anche la piastra Ghd, uno dei brand più amati da Chiara Ferragni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Capelli, la piastra Ghd di Chiara Ferragni è in offerta con il Black Friday

È tempo di Black Friday. Tra pochi giorni, ovvero venerdì 24 novembre, è la giornata degli sconti anche se, quasi ovunque si trovano già tantissime offerte. La piastra per i capelli è sempre uno dei desideri più grandi di noi donne, essa infatti permette di creare tante acconciature diverse. Rispetto al passato oggi esistono davvero tanti tipi di piastre per capelli, di diverse marche. Una delle marche migliori è sicuramente la Ghd, marca tra l’altro molto amata dall’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni. Per il Black Friday ,Amazon propone in sconto la piastra Ghd Paltinum, che una delle migliori in assoluto, per capelli forti e lucenti e, grazie alla tecnologia di cui è dotata consente il mantenimento della temperatura a 180°, non compromettendo quindi l’integrità dei capelli. Inoltre ha la funzione di spegnimento automatico dopo 30 minuti di inutilizzo. Su Amazon potete trovare la Ghd Paltinum + Styler in offerta a 224 euro.

Piastra Ghd Platinum: le caratteristiche

Come abbiamo appena visto, la piastra Ghd Platinum tanto amata da Chiara Ferragni è in offerta su Amazon a 224 euro con il Black Friday. Si tratta di una delle piastre più amate e acquistate in assoluto, oltre che una delle più valide. Ma vediamo adesso insieme quali sono le caratteristiche principali di questa piastra:

Temperatura ottimale di styling a 180 ° : le temperature più alte rischiano infatti di danneggiare il capello, mentre più basse di non realizzare l’acconciatura desiderata.

: le temperature più alte rischiano infatti di danneggiare il capello, mentre più basse di non realizzare l’acconciatura desiderata. Ultra-zone con predictive technology : garantisce una temperatura costante sulle lamelle, in modo da ottenere risultati ottimali dopo una sola passata.

: garantisce una temperatura costante sulle lamelle, in modo da ottenere risultati ottimali dopo una sola passata. Lamelle precise e d’avanguardia : grazie al rivestimento ultra gloss le lamelle permettono uno styling lucente.

: grazie al rivestimento ultra gloss le lamelle permettono uno styling lucente. Coprilamelle: è resistente al calore per proteggere le lamelle dopo l’utilizzo.

è resistente al calore per proteggere le lamelle dopo l’utilizzo. Spegnimento automatico : la piastra si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inutilizzo.

: la piastra si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inutilizzo. Voltaggio universale : per poterla quindi utilizzare ovunque vi troviate.

: per poterla quindi utilizzare ovunque vi troviate. Cavo girevole di 2,7 m : cavo professionale che permette un maggior comfort ovunque vi troviate.

: cavo professionale che permette un maggior comfort ovunque vi troviate. Sistema a due braccia: per un perfetto allineamento tra le lamelle.

Queste quindi sono le caratteristiche principali della piastra per capelli Ghd Platinum. Vi ricordo che è sempre molto importante utilizzare un termoprotettore ogniqualvolta utilizzate il phon e la piastra, per evitare che il calore possa col tempo danneggiare i capelli, rendendoli secchi e sfibrati. Inoltre è anche molto importante non usare la piastra troppo frequentemente, utilizzatela solamente se vi serve davvero e non proprio ogni volta che vi lavate i capelli. Ciò permette di preservare nel tempo la salute dei vostri capelli. Detto ciò, cosa state aspettando ad andare su Amazon e comprare questa meravigliosa piastra a un prezzo scontato?

