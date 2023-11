I capelli neri con riflessi rossi sono una tendenza per l’autunno inverno 2023/2024. Il nero è un colore molto affascinante, ma con qualche riflesso luminoso può diventare ancora più adatto. Scopriamo come scegliere le nuance giuste.

Capelli neri con riflessi rossi super catchy: tagli e nuance

Il nero è un colore sempre ricco di fascino, soprattutto se sfoggiato con la giusta acconciatura e qualche riflesso ancora più ammaliante. È un colore in grado di risaltare la carnagione della pelle, il colore degli occhi, e non passa mai inosservato, grazie al suo carattere grintoso, soprattutto in associazione ad una tinta e a riflessi luminosi in grado di vivacizzare il colore. Una delle tendenze dell’autunno inverno 2023/2024 sono i capelli neri con i riflessi rossi, dal magenta al rosso vivo, fino al burgundy o al rosso rame, da scegliere sempre con grande attenzione, basandosi sull’armocromia. Per riuscire a sfoggiare una chioma nera con riflessi rossi è importante seguire qualche consiglio sulle nuance da scegliere, come riportato da Grazia.

Tra le sfumature più gettonate troviamo:

Rosso ciliegia o mogano : ideali sulle pelli olivastre, per dare maggiore risalto all’incarnato. I capelli neri con riflessi color ciliegia e mogano sono perfetti e potrebbero anche mescolarsi con qualche riflesso rosso viola, per dare un tocco in più alla chioma;

: ideali sulle pelli olivastre, per dare maggiore risalto all’incarnato. I capelli neri con riflessi color ciliegia e mogano sono perfetti e potrebbero anche mescolarsi con qualche riflesso rosso viola, per dare un tocco in più alla chioma; Rosso fuoco o neon : se il desiderio è quello di osare, si può puntare su uno stacco maggiore. La regola del sottotono caldo contro quello freddo in questo caso viene messa da parte, in quanto si tratta di un colore molto intenso e per questo è meglio prima scegliere una colorazione temporanea, senza ammoniaca e ossidanti per non aggredire i capelli e non avere un effetto definitivo. Meglio scegliere una colorazione che coinvolge solo le punte o le lunghezze, senza toccare le radici;

: se il desiderio è quello di osare, si può puntare su uno stacco maggiore. La regola del sottotono caldo contro quello freddo in questo caso viene messa da parte, in quanto si tratta di un colore molto intenso e per questo è meglio prima scegliere una colorazione temporanea, senza ammoniaca e ossidanti per non aggredire i capelli e non avere un effetto definitivo. Meglio scegliere una colorazione che coinvolge solo le punte o le lunghezze, senza toccare le radici; Rame: se non avete il timore dei contrasti e preferite una tinta più chiara, il rame è sicuramente la nuance giusta, soprattutto per chi ha un sottotono caldo. L’ideale è abbinarla ad un hair look wavy, che riesce a risaltare notevolmente questo colore.

Le donne che hanno capelli di lunghezza media hanno infinite possibilità di scelta. È possibile mescolare toni caldi con toni freddi, scegliere di colorare soltanto delle microciocche o dei fili, oppure optare per un degradè. I consigli e le scelte sono davvero tante, ma è importante sempre tenere conto della propria carnagione e del risultato che vogliamo ottenere. Sicuramente quest’anno vanno molto di moda i capelli neri con i riflessi rossi, come è già accaduto in passato, ma bisogna sempre prendere le decisioni giuste per evitare di rovinare la propria chioma o sentirsi a disagio nello sfoggiare questi due colori così intensi. Scegliete la giusta nuance e la giusta sfumatura di colore rosso e sicuramente riuscirete ad ottenere un risultato pienamente soddisfacente e in grado di farvi sentire a vostro agio.

