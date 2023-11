L’irresistibile allure della coda di cavallo continua a farsi strada nel mondo dei capelli. Con la sua semplicità ed eleganza, è diventata l’acconciatura must have di tutte le celebrità.

Coda di cavallo, l’acconciatura preferita dalle celebrity

Nonostante il passare del tempo e le continue evoluzioni dei trend, in fatto di acconciature la coda di cavallo rimane una certezza. Non è un caso se è considerata l‘haircut per eccellenza delle celebrità. Caratteristica principale è la versatilità, grazie alle sue mille sfaccettature offre un’infinita possibilità di rivisitazioni e interpretazioni. Proprio per questo ha la capacità di adattarsi perfettamente con qualsiasi tipologia di look e occasione. Non solo. E’ un’acconciatura semplice, facile e molto pratica.

Coda di cavallo, le ispirazioni più belle delle celebrity

Bassa, alta, dallo styling spettinato o tiratissimo, la coda di cavallo è un evergreen che non passa mai di moda. Nel corso degli anni le celebrity hanno dimostrato di saper indossare questo haircut in versioni sorprendenti e glamour. Vediamo insieme tante idee da cui poter prendere ispirazione.

Ariana Grande

Impossibile non iniziare dalla regina indiscussa, ovvero Ariana Grande. Potremmo dire che è stata proprio lei a dare il via al trend della coda di cavallo, facendola diventare un’acconciatura iconica. Ponytail alta, super tirata e dalla chioma foltissima.

Jennifer Lopez Da copiare anche la coda di cavallo di Jennifer Lopez. La cantante è solita portarla a metà altezza, leggermente morbida, ondulata, con due ciuffetti frontali lasciati liberi ad incorniciare il viso. Ideale per un look casual e sbarazzino.

Barbara Palvin Elegante e raffinata la coda di cavallo di Barbara Palvin. Recentemente, in occasione di un fashion show, la modella ha sfoggiato una ponytail alta con riga laterale.

Kate Middleton e Letizia Ortiz La coda di cavallo non ha conquistato solo le star dello spettacolo, ma anche le reali. Ebbene sì, stiamo parlando delle amatissime Kate Middleton e Letizia Ortiz. Note entrambe per il loro stile impeccabile, scelgono costantemente la coda di cavallo come acconciatura preferita per le loro visite ufficiali e apparizioni pubbliche. Per un look semplice, elegante e regale.

Nicky Hilton Meraviglioso anche l’haircut di Nicky Hilton. La modella, nonché sorella di Paris Hilton, ha scelto una coda di cavallo folta e alta, impreziosita da due maxi ciocche frontali acconciate leggermente a tendina.

La coda di cavallo rappresenta l’emblema dell’eleganza senza tempo, scelta ricorrente tra le celebrità di tutto il mondo. Raffinatezza, versatilità e semplicità si uniscono in unica acconciatura dal fascino intramontabile, confermando il suo status di haircut per eccellenza.

