Quali sono le borse di paglia dell’estate 2024 da comprare subito? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Borse di paglia per l’estate 2024: quali comprare

Tra le borse di tendenza per l’estate 2024 ci sono quelle di paglia, perfette ad esempio da portare in vacanza, in spiaggia e al mare. Versatili, capienti e dal sapore di estate, le straw bags sono assolutamente le borse di tendenza di questa stagione, quindi guai a non averne almeno una nel proprio armadio! Ma, quali sono i modelli di tendenza? Quali sono quindi le borse di paglia da comprare? Vediamolo adesso insieme:

Borsa di paglia a cesto: è probabilmente la più conosciuta, quella che si vede anche più spesso in giro. Caratterizzata da i doppi manici, è in grado di contenere tante cose, perfette quindi da portare in spiaggia con dentro tutto l’occorrente.

Borsa di paglia a secchiello : diverse celeb sono state avvistate con la borsa di paglia che sembra un vero e proprio secchiello. Ci sono sia piccole che grandi e, soprattutto quello grandi, sono anch'esse ottime da portare al mare. Di certo di grande tendenza!

Pochette di paglia: ecco che si si vuole andare più sull'elegante, perfetta è la pochette di paglia. Elegante, raffinata e super cool, ottima anche da indossare per un aperitivo.

Borsa tote di paglia : le borse tote sono di grande tendenza già da qualche anno e quindi perché non optare per una borsa tote di paglia? Grande, capiente, elegante, insomma la borsa ideale per l'estate!

Borsa di paglia con frange: per chi proprio non vuole passare inosservata, ecco che le borse di paglia con frange sono la scelta che fa al caso vostro. Le frange le stiamo vedendo un pò ovunque sulla varie passerelle e ovviamente sono arrivate ad arricchire anche le borse. Originale, chic, adatta per una cena o un aperitivo.

Borse di paglia per l’estate 2024: come abbinarle al meglio

Come abbiamo appena visto, la borsa must have di questa estate 2024 è la borsa di paglia. Ma vediamo adesso insieme come abbinare la straw bag al meglio:

Vestito : l’estate è la stagione dei vestiti, la borsa di paglia è ad esempio perfetta da abbinare con un abito di colore bianco, colore che si sposa perfettamente con il colore della paglia. Anche i colori pastello sono perfetti con le straw bags. Ai piedi sandali, ballerine, espadrillas, insomma dipende molto dall’occasione!

Camicia : un altro abbinamento super cool è quello formato dalla borsa di paglia abbinata a una camicia bianca e una gonna midi di colore azzurro chiaro.

Pareo: per andare in spiaggia, ecco che potete indossare un pareo bianco sopra al costume da bagno abbinato alla vostra borsa di paglia.

Borse di paglia per l’estate 2024: perché comprarle

Le borse di paglia sono, come abbiamo visto, le borse must have dell’estate 2024. Leggere, versatili, fresche, sono le borse che rispecchiano in maniera perfetta il mood estivo e proprio per questo motivo non possono mancare nel nostro armadio. Al giorno d’oggi ne esistono davvero tanti modelli diversi, oltre che di tante dimensioni. Quindi, cosa state aspettando a comprarne una?