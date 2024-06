L’estate è alle porte ed è tempo di mare e vacanze. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, le tendenze costume da bagno donna per questo 2024.

Beachwear donna 2024: le tendenze per il costume da bagno

Interi, bikini, trikini, anche quest’anno la scelta è ampia, l’importante è sempre scegliere un costume che ci faccia in primis sentire a nostro agio. Insomma, le vacanze sono vacanze. Per quanto riguarda le tendenze, quest’anno spiccano i costumi interi in lycra drappeggiati che appiattiscono la pancia e, grazie all’arricciatura sui fianchi scolpiscono la silhouette. Ovviamente non può mancare il bikini, che è sempre il costume da bagno preferito dalle donne. Sì a costumi dai coloro vitaminici ma anche con stampe. Da segnalare il debutto per Philosophy di Lorenzo Serafini, con la sua prima collezione Primavera Estate 2024. Nella collezione anche t-shirt e mini dress in tulle. Il beachwear di Malo è invece caratterizzato da costumi interi con scollatura profonda sulla schiena e laccetti a incrocio e da bikini in bianco, nero, nocciola e tortora. Nella collezione anche la borsa in paglia in pelle perfetta per questa estate 2024.

Costume da bagno 2024: quale comprare?

Come abbiamo appena detto, la cosa più importante quando si compra un costume, è comprane uno che ci faccia sentire a vostro agio in spiaggia con le altre persone. Quindi, se vi sentite più a vostro agio con il costume intero, il consiglio è di sceglierne uno intero. Stare bene con se stessi è, anche nella moda, la cosa più importante. Ma vediamo adesso insieme quali sono i costumi di tendenza:

Costume intero: quest’anno innanzitutto sono di tendenza i costumi interi monocolore, bianco o nero. Con cut out, mono spalla, con scollo a V, la scelta è ampia e sempre di tendenza, basta solo capire qual è il modello che più fa per noi!

quest’anno innanzitutto sono di tendenza i costumi interi monocolore, bianco o nero. Con cut out, mono spalla, con scollo a V, la scelta è ampia e sempre di tendenza, basta solo capire qual è il modello che più fa per noi! Bikini: quest’estate c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Di forte tendenza sono i bikini fantasia, soprattutto quelli a fantasia floreale. Altrimenti, se preferite i monocolore, di tendenza quest’estate 2024 è il bikini rosso.

quest’estate c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Di forte tendenza sono i bikini fantasia, soprattutto quelli a fantasia floreale. Altrimenti, se preferite i monocolore, di tendenza quest’estate 2024 è il bikini rosso. Costume all’uncinetto : era di grande tendenza lo scorso anno e si riconferma quest’anno. Il costume da bagno, che sia intero o bikini, realizzato all’uncinetto è la scelta perfetta. Il consiglio è sceglierne uno super colorato.

: era di grande tendenza lo scorso anno e si riconferma quest’anno. Il costume da bagno, che sia intero o bikini, realizzato all’uncinetto è la scelta perfetta. Il consiglio è sceglierne uno super colorato. Bikini a fascia: altro tipo di costume che è tornato prepotentemente di tendenza e che è sempre più scelto dalle donne. Oggi ci sono anche quelli imbottiti e con o senza ferretto.

Insomma, come abbiamo appena visto anche per questa estate 2024 sono tanti i modelli di costume di tendenza tra i quali scegliere. Interi, cut out, bikini, a fascia, la scelta è davvero ampia. Se non sapete quale scegliere, il consiglio è provarli tutti, il modo migliore per capire quale di questi tipi di costume è davvero perfetto per voi e per sentirvi a vostro agio al mare o in piscina.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Moda mare 2024: le tendenze imperdibili

Look per un weekend di primavera al mare: consigli di stile