Maglione a righe: i modelli di tendenza

Il maglione a righe si presenta in varie forme e colori da indossare in ogni modo.

Sono diversi i capi che continuano a dettare moda e tendenza, nonostante il passare del tempo. Uno di questi è sicuramente il maglione a righe, un capo unico nel suo genere a disposizione per ogni stile e comfort. Proviamo a capire come indossarlo e le varie tipologie, tonalità maggiormente indicate.

Maglione a righe

Infatti il maglione a righe è indicato sia per le mezze stagioni ma anche in estate proprio per la sua versatilità e capacità di adattarsi ad ogni altro capo. Permette di costruire look sempre diversi e mai uguali a sé stessi rendendo chic ogni mise quotidiana. Si può indossare sia sopra ai jeans ma anche con dei pantaloni bianchi come nel modello alla marinara.

Maglione a righe: tendenze

Per quanto riguarda il maglione a righe sono diverse le tendenze e le occasioni che permettono di sfoggiarlo da qui alla fine dell’inverno ma anche oltre. Nelle collezioni delle grandi griffe ma anche in quelle low cost, è possibile trovare questo capo in vari modelli. Si va dal girocollo rotondo al maglione a collo alto come fosse un dolcevita.

Non mancano i modelli come le polo in maglia o anche con scollo a V per look maggiormente sensuali oppure quelli con scollo a barchetta che lasciano scoperte le spalle. Ogni modello è sicuramente indicato per indossarlo dall’alba al tramonto. Il modello realizzato in lana merino o Shetland è uno dei migliori anche per la comodità del tessuto.

Le tendenze propongono questo caso sia in linee avvolgenti che oversize ma anche in modelli molto aderenti e sofisticati per poterlo adattare a ogni esigenza. Diverse poi le tonalità: si va dal classico bianco e nero passando per il multicolor, insomma un vero must have del periodo. Si adatta benissimo ad ogni outfit ma anche a gusti ed età diverse.

Per il modello multicolor bisogna anche pensare ad abbinamenti come accessori particolari che possano mettere in risalto questo capo e quindi permettere di sfoggiare il maglione a righe in modi e occasioni di volta in volta sempre diverse.

Maglione a righe Amazon

Un capo disponibile in ogni forma e colore nel noto e-commerce grazie alle tante promozioni e prezzi al ribasso a disposizione. Cliccando l’immagine si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica dei migliori tre modelli di maglione a righe tra più voluti e amati dalle consumatrici con una mini descrizione di ciascun articolo.

1)Grace Karin cardigan da donna oversize a righe maglioni

Un maglione cardigan a manica lunga con bottoni dalla vestibilità casual e confortevole. Un capo in grado di mantenere caldo e indicato anche per le stagioni di transizione. Da indossare con anche una giacca sopra. Realizzato in tessuto morbido. Ha uno scollo a V che risulta essere maggiormente femminile.

2)Vero Moda Vmsaba-pullover Ga Noos con scollo rotondo

Un pullover in viscosa e poliestere lavorato a mano. Un modello confortevole dalle spalle larghe e scollo rotondo. Molto comodo e dalla vestibilità ampia con strisce e fessura laterale. Considerato un capo classico in questo settore.

3)Duoease felpa oversize donna invernale semplici righe

Una felpa in cotone ed elastan con girocollo rotondo in tessuto morbido, molto confortevole e comodo. Un capo dallo stile unico indicato per essere indossato con jeans, leggings, ecc. Adatta per varie occasioni. Disponibile in vari colori e tonalità.

Con il maglione a righe sono consigliati i vestiti invernali da abbinare.