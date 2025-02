Borse mini: i modelli per ogni occasione

Dai modelli come le pochette, le borse mini sono sicuramente l'ideale per ogni occasione.

Le borse sono molto di più di un accessorio per ogni donna. Sono un insieme di cose, di oggetti e di tanto altro. Chi non ama i modelli particolarmente ingombranti o grandi, le borse mini sono l’ideale anche perché compatte e utili da portare ovunque. Scopriamo insieme le varie tipologie e quale comprare.

Borse mini

Le dimensioni grandi, maxi e capienti, per quanto riguarda le borse hanno dominato negli ultimi anni. Ora sembra che si stia assistendo nuovamente a un ritorno delle borse mini, quindi accessori molto piccoli e adatti per ogni occasione anche perché non ingombranti rispetto ai modelli maxi. Un modello che torna in voga anche a causa della crisi del mercato del lusso in questo settore.

A prescindere dai motivi, questo tipo di articolo risulta comunque molto amato e di tendenza al pari di una borsa medio grande. Ritenuta comunque un accessorio cool, rispetto ai modelli maxi in formato XXL, una borsa di questo formato risulta non solo più compatta, ma anche maggiormente accessibile se si guarda al prezzo.

Considerando anche la crisi di vendite nel mercato e i costi esorbitanti di alcuni modelli, sono in molti a optare per questo tipo di borse che sono presenti e disponibili in varie versioni. Un modello che si differenzia non solo per le dimensioni ma anche per il prezzo stesso in una versione diversa della classica it bag che ormai è tanto di tendenza e di moda.

Borse mini: tendenze

Se da un lato si sono alzati i prezzi per alcuni articoli del genere, dall’altro si è pensato di rimpicciolire questi oggetti optando così per delle borse mini che comunque dettano moda e permettono di accompagnare a ogni outfit. Il numero di questi modelli mini è aumentato notevolmente anche tra i maggiori brand e marchi di moda.

Essendo poi modelli mini, la quantità di materiale da usare per poterle realizzare è davvero minima. Sono diversi poi come detto i modelli che si trovano online. Si va dalla mini bag che è una sorta di bauletto tra le versioni maggiormente gettonate alle tipologie che si ripiegano su se stesse e che hanno un costo nettamente inferiore rispetto ai modelli precedenti.

Quando si parla di borse mini la versatilità è sicuramente una delle caratteristiche chiave su cui puntare e il colore nero per una borsa del genere è sicuramente l’ideale. Questo tipo di borsa e di colore si rivela poi un vero e proprio jolly dal momento che è indicato sia per il giorno che per la sera. Per chi ama qualcosa di più acceso può optare per tonalità vibranti come le sfumature fluo che sicuramente danno un ulteriore tocco al look.

Borse mini: proposte

Per trovare e comparare a basso costo questo accessorio Amazon si rivela l’e-commerce migliore con una serie di promozioni e offerte da non perdere. Cliccando sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche del prodotto. Qui sotto stiliamo una classifica delle borse mini scelte tra le più vendute e desiderate dalle consumatrici con una descrizione di ogni prodotto.

1)LaRechor borse a tracolla piccole

Una mino borsa a tracolla ma in grado di contenere un po’ di tutto. In fodera in ecopelle, è molto resistente e protegge dai graffi. La chiusura è con fibbia, quindi sicura. Dotata di bottone magnetico per conservare ogni articolo e tracolla molto resistente con cinturino abbastanza lungo anche se non regolabile.

2)Tracollina borsa donna in pelle

Molto piccolina in pelle con trama dollaro. La tracolla non è removibile ma è possibile regolarla a seconda delle proprie necessità e bisogni. Presenta una tasca frontale con ciondolo e una interna con zip. L’interno è in tessuto e la borsa si chiude con bottone magnetico e zip.

3)Desigual Bols_Dejavu Phuket mini donna

Un modello di borsa mini del noto marchio Desigual in ecopelle appartenente alla linea Dejavu. La chiusura presenta una patta magnetica e la zip centrale. La tracolla si può regolare grazie ai moschettoni. Nella parte posteriore ha un taschino con zip.

