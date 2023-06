Black Mirror 6 è pronto a debuttare su Netflix, per la gioia dei fan che aspettavano da tempo questo momento. Si tratta di una serie tv distopica di grande successo. Scopriamo insieme quanti episodi prevede la serie tv.

Black Mirror 6, nuova stagione 2023: quanti episodi sono?



Netflix ha ufficialmente annunciato che sta per uscire la sesta stagione di Black Mirror, particolarmente attesa. La serie tv distopica ha ottenuto un grande successo, esplorando il potenziale delle tecnologie nel futuro. Il creatore e showrunner Charlie Brooker ha promesso che si tratta della stagione “più imprevedibile” finora e ha parlato anche di un processo di reinvenzione per mantenere la proposta fresca e originale per gli spettatori. Netflix ha già spoilerato i titoli dei cinque episodi che compongono questa serie, che saranno molto lunghi, tanto da essere definiti “film”. Il primo episodio si intitola Joan is awful, scritto da Charlie Brooker e diretto da Ally Pankiw, e racconta la storia di una donna la cui vita viene adattata come serie tv da una piattaforma streaming a sua insaputa, interpretata da Salma Hayek. Il secondo episodio si intitola Loch Henry ed è la storia di una coppia che vive in una cittadina della Scozia per girare un documentario sulla natura ma si appassiona alla storia di un locale legata ad eventi misteriori del passato. Il terzo episodio si intitola Beyond the Sea ed è scritto da Charlie Brooker e diretto da John Crowley. È ambientato in un passato alternativo, il 1969 quando gli Stati Uniti vanno sulla luna, e racconta la storia di due uomini alle prese con un’importante missione. Il quarto episodio si intitola Mazey Day, scritto da Charlie Brooker e diretto da Una Briesewitz. La storia è quella di una giovane star seguita dai paparazzi per essere scappata dopo aver causato un incidente. Il quinto episodio si intitola Demon ’79, scritto da Charlie Brooker e diretto da Toby Haynes. Racconta la storia di una commessa che dovrà commettere cose mostruose per evitare un disastro.



Black Mirror 6 debutta su Netflix



La data ufficiale dell’uscita della sesta stagione di Black Mirror è stata finalmente annunciata da Netflix. La piattaforma di streaming manderà in onda la sesta stagione il 15 giugno 2023. Manca pochissimo e i fan, che aspettavano questo momento da tanto, potranno nuovamente immergersi in questa serie tv tra le più amate di sempre. “Aspettatevi l’inaspettato” è stato l’annuncio di Netflix, per presentare il ritorno di una delle serie tv più irriverenti di tutti i tempi. Black Mirror, serie antologica ideata da Charlie Brooker, ha saputo raccontare in modo molto originale il futuro dell’umanità, facendo riflettere il pubblico sul ruolo della tecnologia e l’impatto che avrà sulle vite di tutti nei prossimi anni.

Il cast di Black Mirror 6 comprende: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz.