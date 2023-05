Black Knight è una nuova serie tv sudcoreana, ispirata ad un manga, che sta per debuttare su Netflix. Tra pochi giorni gli amanti del genere potranno assistere a questa storia ambientata nel 2071. Scopriamo insieme il cast della serie tv.

Black Knight su Netflix: il cast della serie tv

Gli amanti dei k-drama e soprattutto delle serie tv apocalittiche e distopiche devono prepararsi all’uscita di questa nuova serie tv sudcoreana assolutamente da non perdere. Stiamo parlando di Black Knight, una serie tv ambientata nel 2071 e destinata ad avere un successo incredibile. Netflix è sempre pronta ad offrire grandi novità a tutti i suoi abbonati. Durante il mese di maggio ci saranno tantissime nuove uscite, tra film, serie tv, show e documentari. Ci saranno grandi novità e dei ritorni molto attesi, che sapranno conquistare il pubblico. Uno dei nuovi titoli è proprio Black Knight. Si tratta di una nuova serie tv sudcoreana ambientata nel 2071 in un mondo post apocalittico, dove solo una piccolissima percentuale di uomini, l’1%, è riuscita a sopravvivere alla diffusione dell’inquinamento.

Netflix ha deciso di puntare sulla fantascienza, con questo favoloso adattamento del manga di Lee Yoon Kyun, che si intitola Taekbaegisa. La serie tv è diretta da Cho Ui Seok, conosciuto per il suo lavoro di sceneggiatura e regia di Cold Eyes e Master. L’appuntamento con Black Knight è previsto per il 12 maggio 2023, su Netflix. La serie tv è particolarmente attesa ed è sicuramente molto amata dagli appassionati del genere, anche per la sua trama davvero molto avvincente e ricca di colpi di scena. Black Knight vedrà il debutto su Netflix del modello e attore Kim Woo Bin, molto amato nel Paese. Oltre a lui, solo un piccolo numero di attori è stato rilevato da parte della piattaforma di streaming per entrare a far parte del cast di questa serie tv. Nel cast troviamo Esom, Song Seung Heon, Kang Yoo Seok, Kim Eui Sung. Si tratta di attori particolarmente conosciuti nel mondo dello spettacolo sudcoreano.

Black Knight debutta su Netflix: cosa aspettarsi da questo k-drama



Black Knight è una nuova serie tv sudcoreana fantascientifica, ambientata in un futuro immaginario, distopico, post apocalittico. La serie tv è ambientata nell’anno 2071 dopo che il mondo è stato letteralmente distrutto dall’inquinamento. Solo l’1% della popolazione mondiale è riuscito a sopravvivere all’inquinamento atmosferico tossico che ha completamente devastato il pianeta. Per tutti i pochi uomini che sono riusciti a sopravvivere, la società è stata completamente ristrutturata in una classe sociale rigida in cui le persone raramente escono di casa. Sono costrette a stare chiuse nelle loro abitazioni e possono uscire solo in rare occasioni, con l’obbligo di indossare maschere antigas a causa dell’inquinamento, perché se dovessero respirare il veleno morirebbero. I cittadini si affidano a quelli che vengono definiti cavalieri, un gruppo di autisti che sono specializzati nelle consegne. Si affidano a loro non solo per ottenere tutti i rifornimenti necessari ma anche per proteggersi dai ladri.