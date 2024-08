Ecco i tagli e i colori di tendenza per le donne over 40.

All’interno di questo articolo vedremo insieme quali sono i tagli e i colori perfetti di capelli per le donne over 40.

Capelli, i tagli per le donne over 40

Avete passato i 40 e avete voglia di darci un taglio? Siete nel posto giusto. Adesso infatti vedremo insieme quali sono i tagli capelli di tendenza per le donne over 40, tra caschetti, frange e scalature:

Shag: per colore che vogliono puntare su un taglio medio ecco che il taglio shag o shaggy è la scelta perfetta. Si tratta di una versione rivisitata del long bob, dove le scalature interne regalano movimento ai capelli che ricadono in maniera naturale. Taglio perfetto da portare mosso ma si può portare anche liscio con la riga centrale o laterale. Questo taglio vi darà un aria molto più sbarazzina, soprattutto se aggiungerete anche la frangia.

Caschetto : altro taglio over 40 di tendenza. Il french bob è quello più consigliato, perché in grado di regalare alla capigliatura un movimento naturale per merito delle scalature che si adattano ai visi maturi. Se si hanno i capelli fini optare per il box bob, con scalature più leggere.

Bixie: per chi invece vuole un taglio corto il bixie è la scelta migliore. Si tratta di una sintesi tra il bob e il pixie, ed è un taglio molto sbarazzino. Per un look più rock si può optare per un taglio cortissimo caratterizzato da un ciuffo più lungo nella parte superiore.

Butterfly cut: è il taglio scalato di tendenza del 2024, ed è perfetto anche superati i 40 anni di età. Per coloro che hanno i capelli lunghi e vogliono mantenerli, il butterfly cut è la scelta giusta, poiché si tratta di un taglio in grado di dare volume alla capigliatura che con il passare del tempo tende a diventare più fragile e sottile. Questo taglio è inoltre in grado di rendere più armonioso il viso. Se invece si hanno i capelli lunghi e spessi, meglio puntare su sfilature più leggere, magari solamente ai lati del viso e optando per una piega mossa effetto anti età.

Capelli, i colori per le donne over 40

Dopo aver visto quelli che sono i tagli di tendenza per le donne over 40, andiamo a vedere quali sono invece i colori:

Rame: da anni ormai sono di super tendenza per le donne over 40 i capelli ramati, come ad esempio quelli di Kendall Jenner.

Ginger chocolate: il colore però che più di tutti è di tendenza quest'ano è il ginger chocolate, ovvero quel colore che mischia il marrone con dei riflessi aranciati per arrivare a un rosso smorzato.

Capelli, come prendersene cura dopo i 40 anni

C’è poco da dire, anche i capelli, come il resto del nostro corpo, invecchiano. Col passare degli anni c’è sempre più il rischio che risultino secchi e sfibrati e quindi è molto importante sapersene prendere cura nel modo migliore. Oltre a ridurre al minimo l’uso di phon e piastra, usare sempre i termoprotettori e fare, almeno una volta a settimana, se non due, una maschera ristrutturante. Usare inoltre shampoo che siano delicati e non aggressivi.