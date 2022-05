Il caldo e l’afa mettono alla prova la pelle che risente del clima estivo. Non solo in estate si fa il cambio armadio, ma bisogna anche pensare al benessere della pelle optando per una beauty routine estiva con prodotti mirati e specifici per la propria pelle.

Cerchiamo di capire come poterla fare e quali sono i prodotti migliori da usare per una pelle luminosa.

Beauty routine estiva

I primi caldi sono cominciati e, come si sa, la pelle ha bisogno di essere trattata nel modo migliore per questo periodo dell’anno. In estate, la pelle tende a seccarsi e screpolarsi. Per questa ragione, necessita di prodotti adatti e di un cambio nella beauty routine in modo da rinvigorirla e rinfrescarla per questo momento.

La pelle necessita di nuove esigenze ed è necessario puntare su prodotti che si adattino al periodo. La stagione estiva mette a serio rischio la salute della pelle che deve affrontare stress e altri fattori che rischiano di compromettere la bellezza della cute. Seguire una beauty routine è importante tutto l’anno, ma in estate diventa fondamentale.

Molto importante durante il periodo estivo, complice anche il fatto che si abbia più tempo libero e si passi le giornate all’aria aperta, dedicare del tempo a sé stessi adottando buone abitudini e comportamenti in modo da regalare quelle sensazioni e momenti che fanno bene a sé stessi in modo da sentirsi a proprio agio.

La beauty routine estiva è fondamentale perché permette di arrestare il fotoinvecchiamento evitando la comparsa di macchie solari e, inoltre, permette anche di mantenere l’abbronzatura per molto più tempo prendendosi cura della propria pelle in modo salutare e sano.

Beauty routine estiva: consigli

Nei mesi più caldi bisogna alleggerire il proprio beauty case puntando su prodotti meno spessi e cremosi. Per questa ragione, nella beauty routine estiva di tutti i giorni non possono mancare un detergente purificante, creme idratanti leggere, acque rinfrescanti e anche soluzioni anti-caldo oppure rimedi contro i pori dilatati e le macchie solari.

La detersione e il tonico sono prodotti che non possono mancare in questo periodo dell’anno. Una mousse detergente e struccante a base di componenti naturali, come la camomilla, la lavanda che hanno proprietà lenitive e idratanti aiuta a idratare la pelle in profondità, ma anche a prevenire rossori e irritazioni. Il tonico è un altro componente da avere perché lenisce la pelle dopo l’esposizione solare.

Una maschera purificante o uno scrub specifico contro i punti neri sono tra i prodotti da avere e applicare almeno una volta a settimana per detergere e pulire la pelle in profondità. Molto importante optare per maschere in tessuto al carbone che, non solo eliminano le impurità, ma rinfrescano anche la pelle dal caldo e afa.

In estate, è poi possibile contare su tantissime acque spray da spruzzare sul viso per combattere l’afa e il caldo. Si spruzzano a distanza di 15-20 cm lasciandole asciugare all’aria. Non solo rinfrescano la pelle, ma permettono anche di levigarla. Si trovano sia alla menta piperita che alla camomilla e adatte sia per pelle mista che grassa. Non bisogna poi dimenticare gli stick labbra per proteggerle da screpolature e secchezza.

Beauty routine estiva: prodotti

Per trattare la pelle del viso durante il periodo estivo, sono diversi i prodotti da comprare sul noto e-commerce di Amazon approfittando di vari sconti da non perdere. Cliccando l’immagine si visualizzano le informazioni relative. La classifica presenta i migliori articoli di beauty routine tra quelli più vantaggiosi e adatti al periodo con una descrizione di ognuno.

1)Acqua di Parma Barbiere

Si tratta di un detergente viso rinfrescante realizzato con componenti ed elementi di qualità. Disponibile nella confezione da 100 ml. Come dice il nome del prodotto, deterge la pelle in profondità eliminando le impurità. Si consiglia di applicarlo mattina e sera come detersione del viso. In vendita con il 15%.

2)Acqua di rose bio

Un trattamento all’acqua di rose che va bene sia per il viso che il corpo, ma anche i capelli. Un tonico che lascia una sensazione di freschezza proprio grazie alla rosa. Una lozione utile come doposole, per restringere i pori e prevenire l’acne.

3)Black mask, maschera viso

Una maschera per il viso al carbone che rimuove i punti neri, ha proprietà esfolianti per un viso fresco e luminoso. Pulisce e deterge in profondità. Il carbone mantiene il viso liscio e tenero. Si applica sul viso per poi lasciare in posa e risciacquare. Un prodotto in vendita con il 15%.

