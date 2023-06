La trasmissione È sempre Mezzogiorno, condotta da Antonella Clerici, sta per finire. Scopriamo insieme la data ufficiale di chiusura e tutti i cambiamenti dei palinsesti Rai.

Antonella Clerici, quando finisce la trasmissione E’ sempre Mezzogiorno?

Antonella Clerici è una delle conduttrici Rai più amate di sempre, che ha saputo conquistare i telespettatori nel corso del tempo, con le sue trasmissioni sempre molto seguite, la sua professionalità e la sua grande simpatia. Con la sua personalità solare e divertente, la conduttrice è entrata nel cuore del pubblico, che la segue da molti anni, anche durante i cambi di trasmissione. Ora è arrivato il momento della chiusura del suo programma televisivo È sempre Mezzogiorno, molto amato dal pubblico. La trasmissione chiuderà nel periodo estivo, ma quello che ancora non è chiaro è se avrà un rinnovo per la prossima stagione televisiva. La Rai sta vivendo un momento di grandi cambiamenti, per cui nulla in questo periodo può essere dato per scontato e sicuramente nella nuova stagione ci saranno non poche sorprese.

La trasmissione È sempre Mezzogiorno, condotta da Antonella Clerici, finirà il prossimo venerdì 16 giugno. La conduttrice sarà presente nel suo studio per l’ultima puntata della sua trasmissione prima della chiusura estiva. Il programma tornerà nel palinsesto Rai? In realtà ci sono voci di corridoio che dicono che probabilmente la trasmissione verrà chiusa definitivamente. Il motivo non è il mancato successo del programma, ma più che altro il fatto che Antonella Clerici andrà alla conduzione di una nuova trasmissione, molto più forte, e probabilmente in prima serata. Non resta che aspettare le notizie ufficiali per scoprire quali novità ci saranno in vista.

Antonella Clerici, chiude la trasmissione E’ sempre Mezzogiorno: i cambiamenti in Rai

È tempo di grandi cambiamenti in Rai. L’emittente di Stato sta facendo il punto della situazione e i suoi palinsesti per la stagione 2023-2024 sono pronti per subire dei grandi cambi di rotta. Adriano De Maio, il vicedirettore del Daytime, è stato intervistato da Fanpage e ha parlato del futuro della televisione italiana e della Rai. Si tratta di un momento di transizione molto importante e il pubblico vedrà sicuramente molte novità nella nuova stagione. Come tutti sanno, diversi volti noti del piccolo schermo stanno abbandonando la rete per puntare a nuovi orizzonti. Ovviamente stiamo parlando di Fabio Fazio che, insieme alla fedele collega Luciana Littizzetto, lascerà per sempre lo studio di Che tempo che fa per trasferirsi in Discovery+. A settembre potremo andare incontro ad altri cambiamenti.

Oltre a La Vita in Diretta e È sempre Mezzogiorno, ci sono altri programmi televisivi che si prenderanno una pausa estiva. Durante la bella stagione il palinsesto di Rai Uno verrà completamente stravolto. Non ci saranno più neanche Uno Mattina e Storie Italiane. A quanto pare anche queste due trasmissioni andranno in onda per la puntata finale venerdì 16 giugno 2023.