Chi è Vera Wang? Non solo una designer, ma una vera leggenda vivente nel mondo della moda. La sua capacità di reinventarsi costantemente ha rivoluzionato l’intero settore, rendendola una figura portante non solo nel fashion nuziale ma anche oltre. A 74 anni, continua a ispirare con la sua energia e bellezza senza tempo. Scopri la storia di chi da decenni domina il mondo del “si, lo voglio” con uno stile inconfondibile e visionario.

Chi è Vera Wang: età e vita privata

Nata nel 1949 a New York da una famiglia di origini cinesi, Vera Wang ha frequentato la prestigiosa Chapin School, una scuola privata femminile a Manhattan. Fin da giovane, alla tenera età di 8 anni, ha iniziato a coltivare la sua passione per il pattinaggio artistico, che ha portato avanti fino a 21 anni, sfiorando la partecipazione alle Olimpiadi del 1968. Dopo il liceo, ha proseguito i suoi studi al Sarah Lawrence College, laureandosi in storia dell’arte. Vera Wang ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda lavorando presso la boutique Yves Saint Laurent in Madison Ave durante il suo primo anno di college dove ha avuto la possibilità di conoscere Frances Patiky Stein, all’epoca uno dei due direttori moda di Vogue America. Incontro che segna il destino dell’inizio della sua carriera.

La straordinaria carriera di Vera Wang

Nel 1971 entra a far parte del reparto moda di Vogue America come assistente di Polly Mellen, ruolo che ha ricoperto per ben 17 anni diventando una delle più giovani fashion editor della rivista. Successivamente, ha lavorato per due anni come direttore nel design degli accessori per Ralph Lauren. Il vero punto di svolta è nel 1990, quando ha deciso di avviare la sua linea di abiti da sposa. Una scelta iniziata quasi per caso, ispirata dalla sua frustrazione nel trovare un abito da sposa adatto per il suo matrimonio.

Aprire un salone di abiti da sposa a New York City le ha permesso di creare abiti che univano eleganza, modernità e innovazione, rompendo con le tradizioni più rigide del settore. Dal momento del suo debutto nella moda nuziale, Vera Wang ha vestito numerose celebrità nei loro giorni più importanti, tra cui Jennifer Lopez, Victoria Beckham, Kim Kardashian e tante altre. I suoi design sono conosciuti per la loro sofisticatezza, l’attenzione ai dettagli e la capacità di trasformare i sogni delle spose in realtà. Ogni sua creazione riflette l’impegno per l’artigianalità e la sua visione unica, rendendola una delle figure più rispettate e influenti nel mondo della moda nuziale. Il successo di Vera Wang non si è limitato solo agli abiti da sposa. Ha ampliato il suo marchio includendo linee di abbigliamento prêt-à-porter, profumi, accessori e prodotti per la casa, consolidando la sua posizione come una delle stiliste più versatili e innovative del suo tempo.

