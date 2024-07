Chi è Angelica Schiatti? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Angelica Schiatti, chi è: età, Morgan, Calcutta

Angelica Schiatti è una cantautrice italiana. E’ nata a Monza il 5 febbraio del 1989, ha quindi 35 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Durante la sua infanzia, per caso Angelica ha trovato un disco dei Beatles e da lì è nata la sua passione per la musica. Era il 2012 quando Angelica ha partecipato a Sanremo Giovani senza però riuscire a entrare al Festival. Insieme a Stefano Verderi, ex chitarrista de Le Vibrazioni nel 2023 fonda il gruppo Santa Margaret. La sua carriera come solista comincia nel 2017, dopo aver lasciato la band. Nel 2018 ha collaborato con Ermal Meta e ha pubblicato il singolo “I giocatori”, contenuto nel suo primo album dal titolo “Quando finisce la festa“. Tra le sue canzoni più note abbiamo “Il momento giusto”, “L’ultimo bicchiere”, “Milano mediterranee” e “La mia metà”. Angelica Schiatti è nota al pubblico anche per la sua vita privata, tra il 2020 e il 2021 è stata infatti legata al cantante Morgan, che ha poi denunciato per stalking, mentre oggi la cantautrice è felicemente fidanzata con il cantante Edoardo D’Erme, in arte Calcutta. Al momento i due non hanno figli. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi a ben 47mila follower.

Angelica Schiatti, chi è: le accuse a Morgan per stalking

Come abbiamo appena visto, dal 2020 al 2021 Angelica Schiatti è stata fidanzata con il cantante Morgan, ex giudice di X Factor. La cantautrice lombarda, nel 2020, ha denunciato il cantante per stalking e revenge porn, riuscendo anche a ottenere l’attivazione del codice rosso. Morgan però pare che abbia continuato a inviare messaggi ad Angelica anche una volta finita la relazione, oltre a minacciarla di pubblicare video erotici. Ma ecco cosa ha scritto Angelica sul suo profilo Instagram: “sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci ( tanto sono i fatti che parlano per me), sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola”. Angelica ha ricevuto tanti messaggi di supporto da parte di colleghi, come ad esempio Ermal Meta, Aurora Ramazzotti, Tommaso Paradiso, Baby K e Levante. Anche il fidanzata di Angelica, Calcutta ha voluto scrivere un messaggio in difesa della compagna e attaccando la Warner che ha offerto un contratto a Morgan. Calcutta ha dichiarato di aver interrotto ogni rapporto lavorativo con questa etichetta. La Warner però, ha pubblicato un post affermando che, alla luce di quanto accaduto, ha dato mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con Morgan.

Angelica Schiatti, chi è: le parole di Morgan

Dopo quanto accaduto, Morgan ha deciso di dire sui social. Ecco cosa ha detto l’ex Bluevertigo: “Bestie violente e misantropi untori e boia stiano dalla parte di starfuckers e mafiosi. Esseri umani, persone civili, non violenti, persone dotate di anima, stiano con me. Nessuna guerra ai mostri però, mi raccomando. I mostri hanno un dispositivo di autopunizione, quindi non dovremo fare nulla. Oggi piacciono i mostri se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri. Gli angeli stiano con me, la poesia, la musica, la gentilezza, la parola, la comprensione, la pazienza, l’impegno, la lealtà, la meraviglia. I mostri stiano con loro, la bramosia la distruzione l’odio la vendetta la mutilazione la menzogna il tradimento il ricatto. A voi la scelta.”