Dalle esibizioni con piccoli gruppi nei locali ai tour nazionali nel giro di pochi anni, l’esponente dell’indie-pop Calcutta è oggi diventato uno dei più grandi del genere.

Chi è Calcutta

Calcutta, nome d’arte di Edoardo D’Erme (Latina, 19 aprile 1989), è un cantautore italiano.

Dimostra la sua passione per la musica fin da giovane esibendosi per locali con i diversi gruppi che ha avuto. Nel 2009 nasce il duo “Calcutta” che però di separa presto e il cantante laziale decide nonostante ciò di mantenerlo come pseudonimo per sè.

Nel 2012 incide il suo disco con la Geograph Records dal titolo “Forse…” che presenta poi nei diversi locali d’Italia e che lo portano a conoscere sempre più artisti con cui collaborare come Davide Panizza dei Pop X, suo collega e amico, e Niccolò Contessa de I Cani. Quest ultimo risulta fondamentale nello sviluppo della sua carriera.

L’inizio della carriera con Mainstream

Nel 2015 infatti insieme a Contessa e Marta Venturini realizza “Mainstream” il suo secondo album che lo porta ufficialmente alla notorietà.

Si rende conosciuto con i brani “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano”, e “Oroscopo”. Il successo è straordinario e Calcutta inizia subito un tour nazionale per promuovere il suo progetto.

Nel frattempo conosce sempre più artisti con cui collabora sia in quanto autore di testi, ma anche in quanto cantante con dei featuring. Tra questi ultimi sono diventate molto note le canzoni realizzate con Francesca Michielin (Io non abito al mare) e con Nina Zilli (Mi hai fatto fare tardi).

Il successo consolidato con Evergreen

Concluso il successo del secondo album è pronto a far uscire il terzo che anticipa con i singoli “Orgasmo” e “Pesto” parte dell’album uscito ad aprile 2018 dal titolo “Evergreen”. Tra le canzoni più note di questo album indubbiamente “Paracetamolo” e “Kiwi” che insieme alle altre due lo hanno portato a farsi conoscere sempre più a livello nazionale.

Continuano le collaborazioni con artisti italiani tra cui Dario Faini e Luca Carboni per la realizzazione del brano “Io non voglio”, ma soprattutto con Elisa per cui ha scritto e con cui ha interpretato “Se piovesse il tuo nome”. Nel 2019 inoltre esce “La musica italiana” con Giorgio Poi e “La luna e la gatta” insieme a Jovanotti, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra.