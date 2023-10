Come indossare le sneakers bianche? Ce lo insegnano le principesse e le regine.

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossare al meglio le sneakers bianche seguendo lo stile di regine e principesse.

Principesse e regine ci insegnano come indossare le sneakers bianche

Le sneakers sono sicuramente tra le scarpe più amate al mondo, comode e alla moda, perfette da indossare in tantissime occasioni diverse. Anche le regine e le principesse le indossano, anche se devono essere a prova di protocollo, quindi devono essere minimali. Kate Middleton e Meghan Markle prediligono soprattutto le sneakers firmate Veja, il brand francese di sneakers da donna sostenibili, quindi realizzate con materiali ecologici, riciclati e riciclabili. Restando in casa Windsor, la principessa Anna sceglie spesso le Superga, scarpe che erano molto amata da Lady D. Anche Sofia di Svezia indossa spesso le sneakers bianche, soprattutto quando è con i figli. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio i look sfoggiati da principesse e regine nel corso degli anni.

Principesse e regine: come indossano le sneakers bianche

Le sneakers bianche, come abbiamo appena detto, sono senza alcun dubbio tra le scarpe più amate e più indossate al mondo. Anche tra le royal si usa portarle, vediamo adesso insieme alcuni tipi di outfit a cui possiamo ispirarci:

Kate Middleton : la principessa del Galles nonché futura regina consorte l’abbiamo vista con indosso un paio di sneakers bianche abbinate a un paio di jeans cropped, una maglietta bianca e un blazer color rosa cipria per un look casual ma allo stesso tempo elegante.

: la principessa del Galles nonché futura regina consorte l’abbiamo vista con indosso un paio di sneakers bianche abbinate a un paio di jeans cropped, una maglietta bianca e un blazer color rosa cipria per un look casual ma allo stesso tempo elegante. Meghan Markle: la duchessa di Sussex ha scelto le sneakers firmate Veja abbinate a un paio di jeans skinny neri e una giacca a vento dello stesso colore.

la duchessa di Sussex ha scelto le sneakers firmate Veja abbinate a un paio di jeans skinny neri e una giacca a vento dello stesso colore. Eugenia di York : la principessa Eugenia, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, ha scelto di indossare le sneakers bianche All Star abbinate a un paio di jeans skinny di colore nero, una camicia bianca, un gilet cropped e un blazer maxi blu scuro.

: la principessa Eugenia, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, ha scelto di indossare le sneakers bianche All Star abbinate a un paio di jeans skinny di colore nero, una camicia bianca, un gilet cropped e un blazer maxi blu scuro. Beatrice di York : la sorella di Eugenia ha indossato un paio di sneakers bianche firmate Veja, abbinandole a un vestito midi con stampe per un look più elegante.

: la sorella di Eugenia ha indossato un paio di sneakers bianche firmate Veja, abbinandole a un vestito midi con stampe per un look più elegante. Sophie di Wessex : la duchessa di Edimburgo nonché moglie del principe Edoardo ha indossato le proprie sneakers color bianco sporco abbinate a una gonna lunga plissettata, a una maglietta bianca e a un blazer di colore blu notte.

: la duchessa di Edimburgo nonché moglie del principe Edoardo ha indossato le proprie sneakers color bianco sporco abbinate a una gonna lunga plissettata, a una maglietta bianca e a un blazer di colore blu notte. Charlotte Casiraghi : la secondogenita di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi le ha abbinate a un paio di pantaloni bianchi aderenti, a un paio di calzettoni e a una giacca per un look di ispirazione equestre.

: la secondogenita di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi le ha abbinate a un paio di pantaloni bianchi aderenti, a un paio di calzettoni e a una giacca per un look di ispirazione equestre. Maxima di Olanda: la regina consorte dei Paesi Bassi poiché moglie del re Guglielmo Alessandro ha abbinato le sneakers bianche a una gonna midi e a una t-shirt bianca.

la regina consorte dei Paesi Bassi poiché moglie del re Guglielmo Alessandro ha abbinato le sneakers bianche a una gonna midi e a una t-shirt bianca. Sofia di Svezia: la moglie del principe Carlo Filippo di Svezia le ha indossate abbinate a un paio di pantaloni bianchi e a una maglia a maniche lunghe blu.

la moglie del principe Carlo Filippo di Svezia le ha indossate abbinate a un paio di pantaloni bianchi e a una maglia a maniche lunghe blu. Lady Diana: facendo un tuffo nel passato, Lady D le ha indossate ad esempio con un paio di shorts e una felpa oversize per un look sportivo.

facendo un tuffo nel passato, Lady D le ha indossate ad esempio con un paio di shorts e una felpa oversize per un look sportivo. Sarah Ferguson: in passato l’abbiamo vista abbinare le sneakers bianche a una gonna a pois, a una maglietta bianca e a una giacca di jeans.

