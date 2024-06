“Alfredino – Una storia italiana”, è una miniserie che parla della tragedia di Vermicino. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vederla, la trama e il cast.

Alfredino – Una storia vera: dove vederlo, storia vera

“Alfredino – Una storia vera” è una miniserie che parla della tragedia di Vermicino, uno dei fatti di cronaca impossibili da dimenticare. Questa miniserie è prodotta da Sky e ora è approdata sulla Rai, visibile quindi su RaiPlay. Questa serie è prodotta da Marco Pontecorvo e racconta quanto successo nell’estate del 1981 ad Alfredo Rampi. Per l’esattezza era il 10 giugno quando il piccolo Alfredo, di soli 6 anni, cadde in un pozzo artesiano a Vermicino, in provincia di Roma. Sul posto accorsero subito i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, ma nel giro di poco speleologi e persone comuni si unirono nel tentativo di entrare nel pozzo per salvare il bambino. Dopo poco arrivò anche la televisione e quello fu il primo fatto di cronaca raccontato in diretta tv senza interruzioni. Anche l’allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si recò sul luogo dell’incidente. Purtroppo ogni tentativo di salvare il bambino fallì e dopo tre giorni i soccorritori costatarono la morte di Alfredo. Una storia tragica che commosse l’intero Paese e che ancora oggi in molti ricordano. La miniserie di Pontecorvo è in quattro episodi, che sono andati in onda su Rai 1 martedì 11 e mercoledì 12 giugno. Se non siete riusciti a vederla, la potete vedere in streaming su Rai Play.

Alfredino – Una storia italiana: trama e cast

Come appena detto, “Alfredino – Una storia italiana” è una miniserie che racconta la tragedia di Vermicino, quando il piccolo Alfredo Rampi cadde nel pozzo artesiano. Inutili furono i tentativi di soccorso. La serie racconta proprio quello che successe in quei giorni di giugno del 1981. I protagonisti sono i genitori del bambino, Franca e Ferdinando Rampi, felicemente sposati e con due figli, Alfredo, 6 anni, e Riccardo, 2. Alfredo soffre di problemi di salute, ovvero di una patologia cardiaca particolare per cui deve sottoporsi a un intervento chirurgico molto delicato. La famiglia Rampi vola così negli Stati Uniti per l’intervento. La serie poi racconta di quando la mamma di Alfredo chiama la polizia perché il piccolo non è più tornato a casa, fino alla scoperta che è caduto nel pozzo artesiano. Da lì la lotta contro il tempo per cercare di salvarlo. Nel cast della serie tv troviamo nei panni di Franca Rampi l’attrice italiana Anna Foglietta, mentre nei panni del padre del piccolo, Ferdinando Rampi, troviamo l’attore Luca Angeletti. Alfredino Rampi è interpretato da Kim Cherubini, mentre il comandante dei Vigili del Fuoco è interpretato da Francesco Acquaroli. Nel cast anche Massimo Dapporto, che interpreta Sandro Pertini, Vinicio Marchioni, Beniamino Marcone, Giacomo Ferrara e Valentina Romani. Una miniserie da guardare assolutamente, in ricordo del piccolo Alfredo Rampi.

