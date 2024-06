Quando inizierà l’ottava stagione della serie televisiva “Che Dio ci aiuti”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Che Dio ci aiuti 8: riprese, quando esce

Per i tanti fan della serie tv “Che Dio ci aiuti” è in arrivo una splendida notizia: sono infatti iniziate le riprese per l’ottava stagione! Lo scorso lunedì, 10 giugno 2024, gli attori hanno cominciato a girare la nuova stagione a Roma. E’ stata la stessa casa di produzione della serie, Lux Vide, ad annunciarlo con un post su Instagram: “sono iniziate oggi, a Roma, le riprese della serie con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Azzurra, pronta a vivere la sua vocazione dopo aver preso i voti nel finale dell’ultima stagione”. Ancora non si conosce la data di uscita dell’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti“, quindi per i tanti fan ci vorrà ancora un pò di pazienza, ma presto potranno vedere le nuove puntate di questa apprezzatissima serie televisiva Rai.

Che Dio ci aiuti 8: cast e anticipazioni

Come abbiamo appena visto, sono appena iniziare le riprese per l’ottava stagione della seguitissima serie televisiva “Che Dio ci aiuti”, che andrà sempre in onda su Rai 1 ma al momento non si conosce la data esatta dell’inizio di questa nuova e attesissima stagione, che potrebbe comunque essere nel 2025. Per il momento non si conosce la trama dell’ottava stagione, il CEO di Lux Vide, Luca Bernabei, ha affermato quanto segue: “siamo qui perché ci sono ancora delle persone che ci mettono entusiasmo e amore nell’immaginare e creare questa serie, dagli sceneggiatori, alla produzione, al cast.” Nell’ultima puntata della settimana stagione, abbiamo visto Sara raggiunta dalla tragica notizia che riguarda Elia, mentre Suor Teresa, condannando la posizione di Azzurra, decide di chiamare i servizi sociali. Azzurra entra in crisi e trova conforto in Suor Angela. Cosa accadrà nell’ottava stagione? Non resta che aspettare per scoprirlo.

Per quanto invece riguarda il cast, ci sono delle importanti novità per l’ottava stagione, prima fra tutti l’entrata di un nuovo attore, ovvero Giovanni Scifoni, anche se ancora non sappiamo quale sarà il suo ruolo nella fiction. Scifoni lo abbiamo visto recitare in numerose serie televisive, come per esempio “L’onore e il rispetto”, “Don Matteo 6”, “Una pallottola nel cuore”, “Squadra antimafia – Il ritorno del boss”, “Doc – Nelle tue mani” e “Viola come il mare”. In questa ottava stagione potrebbe anche tornare l’attrice Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, come comparsa o cameo. Confermati invece Francesca Chillemi nei panni di Azzurra, Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano, Fiorenza Pieri nei panni di Suor Teresa, Sara è sempre interpretata da Federica Pagliaroli e Ludovica da Emma Valenti, Ileana D’Ambra è sempre Cate, Filippo De Carli veste ancora i panni di Ettore, Valerio di Domenicantonio è Elia e infine Valeria Fabrizi interpreta ancora Suor Costanza.

