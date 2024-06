Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le 10 serie tv più belle da vedere in streaming.

Streaming: le migliori serie tv

Al giorno d’oggi è difficile non avere almeno un abbonamento a una piattaforma di streaming, tra Prime Video, Netflix, Paramount Plus, Disney Plus, Tim Vision, NOW, eccetera. Le serie tv oggi vanno per la maggiore, dopo una giornata di lavoro è bello potersi sdraiare sul divano per qualche ora e godersi qualche bella serie. La scelta è talmente ampia che spesso non si sa quale serie tv cominciare a guardare, per questo vedremo adesso insieme quali sono le 10 migliori.

Le 10 serie più belle da vedere in streaming

Vediamo insieme quali sono le 10 serie tv più belle da vedere in streaming sulle varie piattaforme:

“Un gentiluomo a Mosca”: miniserie britannica del 2024 con protagonista Edward McGregor e disponibile su Paramount Plus. E’ ambientata dopo la rivoluzione russa, dove il conte Alexander Rostov viene messo agli arresti domiciliari in un Grand Hotel di Mosca. “Fallout”: serie sci fi disponibile su Prime Video, ambientata 200 anni dopo l’apocalisse, quando gli abitanti dei rifugi di lusso devono tornare in superficie, dove tutto è complesso e violento. “The 8 Show“: serie tv sudcoreana disponibile su Netflix, dove 8 persone sono intrappolate in un misterioso edificio di otto piani e partecipano a un programma pericoloso che fa guadagnare loro del denaro. “Bridgerton”: è una delle serie più popolari degli ultimi tempi, arrivata alla terza stagione su Netflix. Siamo nell’alta società londinese, in una utopica Età della reggenza inglese, dove delle giovani donne devono cercare marito con le madri in fermento per sistemare al meglio le loro figlie. “Il Simpatizzante”: miniserie disponibile su NOW, incentrata sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam. “Il problema dei 3 corpi”: serie tv disponibile su Netflix, dove un decisione presa nella Cina degli anni Sessanta riecheggia nello spazio e nel tempo fino a giungere a un gruppo di scienziati, che dovranno affrontare la più grande minaccia dell’umanità. “Shogun”: miniserie disponibile si Disney Plus. Il marinaio inglese John Blackthorn naufraga sulle coste del Giappone e si troverà coinvolto nelle lotte tra i signori feudali che ambiscono a diventare Shogun. “Pauline”: miniserie tedesca con protagonista una ragazza di 18 anni che resta incinta dopo un’avventura di una notte con un ragazzo che scopre essere il figlio del diavolo. “Baby Reindeer”: serie tv su Netflix che parla del comico Donny Dun e della sua stalker Martha. “Young Sheldon”: spin-off prequel di “The Big Bang Theory” incentrato sull’infanzia in Texas di Sheldon Cooper. Disponibile su Netflix.

Queste sono quindi le 10 serie recenti più belle da vedere in streaming sulle varie piattaforme. E voi, quale avete deciso di guardare tra queste?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Dune Prophecy: dove vederli, cast e data di uscita

The Witcher 4: anticipazione, quando esce e cast della serie tv Netflix