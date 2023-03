Alberto Cacciari porta la quarta edizione del Keyrà Curvy Festival a Castrocaro Terme

Ancora aperte le iscrizioni per la quarta edizione del Keyrà Curvy Festival di Alberto Cacciari, che si svolgerà quest’anno a Castrocaro Terme e Terra del Sole, in provincia di Forlì-Cesena.

Sono attese dal 12 al 14 Maggio 2023 le donne che in questi giorni si stanno iscrivendo e che avranno la possibilità di vivere un’esperienza a tutto donna, con tre giornate totalmente dedicate a loro, alla loro femminilità in qualsiasi forma.

Da un’idea di Alberto Cacciari, il Keyrà Curvy Festival non è una sfilata di moda nella sua classica accezione, ma è più un’occasione per donne di tutti i tipi di radunarsi, confrontarsi e vivere tre giornate piene di allegria e belle esperienze tutti incentrate sulla bellezza di ogni corpo nella loro naturalezza.

Non vi sono infatti distinzioni di età o di taglia: tutte le donne sono le benvenute e saranno accolte con entusiasmo dallo staff di Keyrà, pronto a prendersi cura del loro benessere e bellezza per poi chiedere loro di fare da modelle in passerella per la linea curvy di Alberto Cacciari.

La moda è curvy per Keyrà

L’edizione Miss Italia del 2015-2016 è stata l’ultima in cui sono potute accedere le taglie oltre la 44, fino ad allora rappresentate dal marchio Keyrà con la menzione di “La Curvy di Miss Italia Keyrà”.

Il Brand total curvy di Alberto Cacciari ha usato però quest’occasione come trampolino di lancio per dare vita a un suo personale evento dove avrebbe accolto tutte le donne, pronto a dare a ciascuna di queste l’emozione e l’entusiasmo di sentirsi una modella, senza competizione.

Il desiderio è ed è sempre stato quello di trasmettere i propri valori, in merito alla moda e al corpo femminile: al mondo vi sono donne di ogni tipo, non solo quelle da passerella, e tutte meritano di essere valorizzate allo stesso modo perché tutte, nella loro unicità, esprimono grande bellezza.

Dopo il successo delle prime due edizioni, è stato successivamente visto che vi era una predilezione da parte delle partecipanti per gli abiti da cerimonia, che più di tutti erano quelli che davano emozioni.

Da qui lo slogan “vestire un’emozione” che ha accompagnato il Festival nelle sue prime edizioni e la nascita ufficiale del Keyrà Curvy Festival, oggi arrivato alla quarta edizione.

Arriva la quarta edizione del Keyrà Curvy Festival di Alberto Cacciari

Questa sarà l’edizione che per Keyrà rappresenterà un trampolino di lancio per diventare un evento fisso annuale.

Il desiderio è ampliare non solo il numero di disponibilità, così da permettere a sempre più donne di prendervi parte, ma ampliare anche il numero di partner e offrire ogni anno novità uniche e all’insegna della bellezza e del divertimento.

Non solo moda, il Keyrà Curvy Festival è un ritrovo della femminilità in ogni sua forma e il programma di quest’anno ce lo dimostra appieno, con la possibilità di accedere a molte attività.

Tra queste, una delle particolarità sarà il workshop dedicato alla posa e al portamento, con tecniche e consigli dati da esperti per permettere a tutte di sentirsi a proprio agio di fronte a una macchina fotografica e in passerella.

A seguire, un corso di self make-up e armocromia, così da aiutare le donne a comprendere come esaltare i propri punti di forza e come abbinare al meglio i colori. Infine, nella terza giornata, sarà ovviamente presente la sfilata.

Il tutto avverrà all’interno del laboratorio di Alberto Cacciari, dove lo stilista crea personalmente i propri capi, e questa sarà perciò anche una splendida occasione per scoprire cosa significa il 100% Made In Italy.

Alberto Cacciari: la moda è donna in ogni sua forma

Alle spalle di questo magnifico evento troviamo la filosofia e la passione di Alberto Cacciari, ideatore di due linee di abbigliamento dedicato alle taglie oversize:

● Over Alberto Cacciari

● Keyrà

La storia e l’esperienza in merito alla moda femminile di Cacciari inizia più di 38 anni fa, portandosi avanti fino a oggi con dei valori e degli obiettivi ben precisi: apprendere i desideri delle donne dalle donne stesse.

Ciò che ha appassionato Cacciari fino ad oggi, tanto da portarlo alla realizzazione di quest’attesissimo evento, è la convinzione che ogni donna possa sentirsi felice e bella, vestendosi alla moda senza pensare alle taglie.

Il tutto è nato nel lontano 1984, quando Alberto dà vita all’azienda “Albert srl” a soli 18 anni, appena prima di prendere il diploma, seguendo le orme da magliaio di suo padre Sergio Cacciari.

Ciò che differenzia Alberto da altri suoi colleghi è il desiderio di entrare in contatto con la sua clientela, capire di persona quali siano le loro esigenze e così, nel 2000, si specializza nell’abbigliamento curvy per venire incontro all’alta richiesta di taglie comode.

Nonostante il successo della nuova linea di abbigliamento, Cacciari non perde ancora di vista il suo desiderio primario: quello di realizzare i sogni e i desideri di tutte le donne, esaltando la bellezza di ogni corpo.

Per questo nel 2011 per la linea Over Alberto Cacciari viene realizzato il primo catalogo nella storia della moda dove a posare sono donne comuni e non modelle professioniste, con addosso taglie 54/56.

Nel 2015 la linea di abbigliamento e le idee di Cacciari arrivano anche a Miss Italia, ma gli è concesso approfittare di quell’occasione per diffondere le sue ideologie solo per due anni, dopodiché il suo spazio con taglie sopra la 44 viene tagliato.

Questo però non gli ha impedito di prendere il meglio da questa esperienza, elaborarla nella sua ottica di non giudizio e libertà di espressione, portandolo infine alla realizzazione del Keyrà Curvy Festival.

Keyrà Curvy Festival per tutte le donne

Si svolgerà a Castrocaro Terme e Terre del Sole (FC) l’edizione 2023 del Keyrà Curvy Festival: un evento aperto a tutte le donne per permettere loro di vivere tre giornate immerse nella moda e nella bellezza femminile, libere di essere felici con se stesse e le loro taglie.

Saranno disponibili numerose attività, come il workshop di posa per dar loro qualche consiglio su come posare di fronte a una macchina fotografica o in passerella, ma non mancheranno anche tanto divertimento e complicità femminile.

Per maggiori informazioni sull’evento e le modalità di iscrizione è possibile visitare il sito https://albertocacciari.it/iscrizione-keyra-curvy-festival/.