Durante le vacanze estive e non appena il sole fa capolino, molte ne approfittano per dedicarsi alla tintarella e all’abbronzatura. Per mantenere l’abbronzatura a lungo, anche al ritorno dalle ferie, vi sono alcuni trucchi e consigli utili che segnaliamo qui e che possono essere utili da seguire per una pelle dorata e scura, proprio come si desidera.

Abbronzatura a lungo

Mantenere l’abbronzatura a lungo, quindi non solo per il periodo estivo, ma anche per i mesi a seguire, non è una impresa così impossibile, anzi. Ci sono alcuni prodotti che sicuramente possono aiutare a mantenerla anche durante l’anno in modo che sia sempre dorata e bella da vedere agli occhi degli altri. Bisogna usare dei prodotti che idratino la cute e che allo stesso tempo diano umidità all’epidermide.

Non è necessario recarsi in un beauty center oppure spendere tantissimo denaro, ma basta semplicemente optare per dei prodotti che siano adeguati alla propria pelle e al proprio fototipo in modo da assicurarsi una abbronzatura a lungo, anche fino a Natale.

Dalla crema nutriente e idratante, passando per le varie lozioni a base di ingredienti naturali, quali olio di argan o anche lo scrub, compreso anche la spazzola in silicone, sono diversi gli alleati per una pelle baciata dal sole in modo duraturo e soprattutto sano. Basta semplicemente provarli per assicurarsi il giusto risultato.

La cosa importante è scegliere prodotti che siano a base di betacarotene oppure consumare ortaggi e verdure dai colori rosso e arancione che permettono di intensificare l’abbronzatura in modo da mantenerla per diverso tempo, anche al ritorno in città. Il dopo sole o la lozione autoabbronzante come UltraBronze sicuramente dona un colorito perfetto, almeno fino all’autunno.

Abbronzatura a lungo: consigli

Finalmente si è riuscito a ottenere una tintarella perfetta, ma se non si seguono determinati accorgimenti o consigli si rischia che scompaia in un paio di giorni, soprattutto nel viso. Grazie ad alcuni trucchi, è possibile mantenere l’abbronzatura a lungo per una pelle dorata anche in città e per molto tempo.

Curare l’alimentazione, ma anche idratarsi nel modo giusto aiuta, non solo a rendere la pelle maggiormente idratata e sana, ma anche a evitare screpolature ed è uno dei segreti di bellezza per una abbronzatura a lungo. Si può scegliere tra acqua, tè e infusi, oltre a una alimentazione ricca di cibi antiossidanti. Si consiglia di evitare i bagni caldi, optando per la doccia che rende la pelle idratata al punto giusto.

Meglio scegliere prodotti od oli a base naturale, senza alcool in quanto aiutano a proteggere la pelle e di conseguenza l’abbronzatura. Si consiglia di stare lontana dall’aria condizionata che, sebbene doni refrigerio dal caldo, è considerata una nemica dell’abbronzatura dal momento che secca la pelle e ne intacca lo strato colorato.

Si può sempre approfittare degli ultimi raggi di sole in modo da prolungare l’abbronzatura e mantenere la pelle dorata e nera come fosse il primo giorno di vacanza. Molto importante sia prima dell’esposizione al sole, ma anche dopo, una buona esfoliazione della pelle per proteggerla.

Abbronzatura a lungo: miglior rimedio

