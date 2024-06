“Dune: Prophecy” è la serie tv prequel dei film di successo con Zendaya e Timothée Chalamet, “Dune”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul cast, sulla trama e sulla data di uscita.

Dune Prophecy: uscita, dove vederlo, cast

“Dune“, con Timothée Chalamet e Zendaya, è stato uno dei film più visti degli ultimi anni e i tanti fan saranno felici di sapere che sta per arrivare il prequel sotto forma di serie televisiva, “Dune: Prophecy”. Il prequel è ambientato ben 10mila anni prima rispetto al film e seguirà le radici della sorellanza delle Bene Gesserit. La prima stagione di questa serie tv sarà composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Negli Stati Uniti la serie dovrebbe uscire il prossimo autunno, mentre ancora non sappiamo la data di uscita della serie in Italia, né dove sarò possibile vederla in streaming, ma con molta probabilità sarà su Sky e su NOW. Per quanto invece riguarda il cast, ancora non è completo, sappiamo però che l’attrice britannica Olivia William vestirà i panni di Tula Harkonnen, uno dei personaggi principali. Olivia l’abbiamo vista recitare in tanti film e serie tv, quali per esempio “Peter Pan”, “L’uomo nell’ombra”, “Now Is Good”, “Il settimo figlio” e “Victoria e Abdul”. Sua sorella, Valya Harkonnen, sarà invece interpretata dall’attrice britannica Emily Watson, che abbiamo visto recitare in “Miss Potter”, “La teoria del tutto”, “Storia di una ladra di libri”, “Everest” e “The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde”. Nel cast della serie tv troviamo anche Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Jodhi May, Sarah Sofie Boussnina e Travis Fimmel.

Dune: Prophecy: la trama della serie tv

Come abbiamo appena visto, ci sarà un prequel di “Dune“, che si chiamerà “Dune: Prophecy” e sarà ambientato 10mila anni prima rispetto al film di Denis Villeneuve. Questa serie è basata sul romanzo “Sisterhood of Dune” di Kevin J. Anderson e Brian Herbert, ovvero il figlio maggiore di Frank Herbert, l’autore dei romanzi “Dune“. Questa serie è collegata alla trama di “Dune” e a Paul Atreides, interpretato nel film dall’attore Timothée Chalamet. Nella serie le protagoniste sono le due sorelle Harkonnen, Tula e Valya, le quali fondano le Bene Gesserit, ovvero quelle figure che operano dietro le quindi riuscendo a influenzare le dinamiche politiche dell’impero, al fine di proteggere il futuro dalla devastazione. Una serie che, per tutti i fan di “Dune”, è davvero imperdibile, permetterà di scoprire cosa è successo 10mila anni prima e di vedere come sono nate le Bene Gesserit, figure chiave anche nel film di Villeneuve. Come detto in precedenza ancora non si conosce la data di uscita della serie televisiva “Dune: Prophecy” nel nostro Paese, non resta quindi che aspettare e vedere se ci saranno presto novità in merito.

