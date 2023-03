You 4 stagione parte 2: le anticipazioni

La seconda parte della quarta stagione di You sta per arrivare su Netflix. Scopriamo le anticipazioni.

La seconda parte della quarta stagione di You sta per arrivare su Netflix. I nuovi episodi porteranno avanti il racconto iniziato nella prima parte, svelando i misteri che sta cercando di scoprire il protagonista Joe Goldberg.

You 4 parte 2: dove eravamo rimasti e come va avanti la storia

La seconda parte della quarta stagione di You sarà disponibile su Netflix a partire da giovedì 9 marzo 2023. I nuovi episodi continueranno a raccontare le vicende del protagonista Joe Goldberg, alle prese con un mistero da risolvere, che finisce come sempre nel sangue. L’attesa di un mese per i fan della serie tv è stata molto lunga, ma sono emersi degli indizi sullo sviluppo della trama. Iniziamo con qualche spoiler della prima parte, per poi passare alle anticipazioni. Nella prima parte della quarta stagione di You, Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, si è trasferito a Londra con una nuova identità. Ora si chiama Jonathan Moore e lavora come professore di letteratura all’Università. Senza volerlo, però, il protagonista viene trascinato in una nuova scia di sangue, perché un misterioso assassino, chiamato “killer mangia ricchi”, vuole incastrarlo e ha iniziato ad uccidere alcuni membri della cerchia di nuovi amici. Joe riesce a smascherare il misterioso serial killer, scoprendo che si tratta dell’amico Rhys, che minaccia di incolpare lui degli omicidi, a meno che non uccida Roald. Il protagonista decide di non cedere a quel ricatto e di uccidere proprio Rhys.

I nuovi episodi si concentreranno sul rapporto psicologico tra Joe e Rhys, che intanto è candidato alla carica di sindaco di Londra. Nel trailer della seconda parte di You è stata fornita un’altra grande anticipazione. In una scena, infatti, si vede Love, interpretata da Victoria Pedretti, la ex moglie del protagonista, che lui stesso aveva ucciso alla fine della terza stagione, inscenando un omicidio-suicidio. Questo vuol dire che Love in realtà non è morta, come è convinto Joe? O forse si tratta solo di un’allucinazione del protagonista?

You 4 parte 2: le anticipazioni

La showrunner della serie tv, Sera Gamble, ha parlato della divisione in due parti della quarta stagione. “La parte dedicata a chi è il colpevole dura esattamente cinque episodi e poi la seconda metà è una storia totalmente diversa sui killer” ha dichiarato. I nuovi episodi cambieranno completamente, diventando un vero e proprio thriller psicologico, piuttosto che un giallo come è stato per la prima parte. Il nome dell’assassino è stato ormai svelato, per cui gli spettatori avranno modo di capire come si evolverà il rapporto tra il protagonista e il serial killer.

Intanto, i fan si stanno già chiedendo se ci sarà anche una quinta stagione di You. Per il momento non è arrivata nessuna conferma, ma neanche nessuna smentita, da parte di Netflix. Secondo alcuni è probabile che ci sarà una quinta stagione. Il motivo di questa ipotesi sta nel fatto che la quarta stagione non è stata presentata come quella conclusiva, cosa che solitamente fa la piattaforma di streaming. Non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale.