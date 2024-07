Spopola il Wet dress: che cos’è? Come indossarlo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Wet dress: cos’è?

Il wet dress sta letteralmente spopolando tra le it girl sul popolare social di TikTok e non solo Ma, di cosa si tratta? Con wet dress si intendono i vestiti dall’effetto bagnato. Negli ultimi anni, ad esempio, è di forte tendenza il wet hair look, ovvero i capelli effetto bagnato, che abbiamo visto sfoggiare da tante celeb, come Michelle Hunziker, e anche in eventi super importanti come Oscar, cerimonie di premiazione e gala. Ed ecco che adesso anche i vestiti effetto bagnato diventato super cool. Il wet dress è quindi sinonimo di originalità anche se, la maggior parte di noi, probabilmente non troverà mai il coraggio di indossare un vestito effetto bagnato ma, nel caso foste invece tra le coraggiose che vogliono provare, vediamo adesso insieme come si indossa al meglio un wet dress.

Wet dress: come indossarlo

Come abbiamo appena visto, il wet dress sta prendendo sempre più piede, in particolare tra le it girl. Scegliere di indossare un vestito effetto bagnato è senza dubbio una scelta coraggiosa e soprattutto bisogna stare attenti a quello che si indossa sotto. La fashion creator Steph Hui ha scelto ad esempio di indossare un top effetto wet con sotto un reggiseno di colore nero, abbinato a un paio di jeans. Il consiglio è infatti quello di partire per gradi, magari non iniziare subito con una abito effetto bagnato, ma si può cominciare semplicemente con una maglietta o un top, con sotto un reggiseno non troppo sexy.

Wet dress e abiti trasparenti: la moda sta cambiando

Oltre al wet dress, anche i vestiti trasparenti sono diventati di grande tendenza negli ultimi tempi, quegli abiti dall’effetto vedo non vedo, il cosiddetto see through, che sempre più spesso abbiamo potuto vedere sulle varie passerelle e non solo. Tessuti sottili, reti e pizzi che rivelano la pelle nuda e la lingerie li vediamo anche indosso alle celeb, sia in occasione di eventi privati, sia in occasione di eventi importanti, come ad esempio durante il Vanity Fair Oscar Party, dove le star hanno puntato su look super sexy, come ad esempio Anitta: la cantante, attrice e ballerina brasiliana ha infatti sfoggiato un abito che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. L’abito, firmato Fendi, è realizzato in rete e arricchito da perline, che però lasciano scoperta la pelle. Inoltre, Anitta non ha indossato il reggiseno, per un effetto davvero super sensuale. Anche Chiara Ferragni ad esempio l’abbiamo vista, in occasione del 30esimo compleanno della sorella Valentina, con indosso un naked dress di colore blu in pizzo, con copricapezzoli e culotte ben in vista. Oppure anche la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango, sul palco dell’Ariston ha sfoggiato un abito firmato Etro, dove i ricami lasciavano intravedere la pelle nuda, coperta solamente sui fianchi da un drappeggio. Le trasparenze stanno davvero spopolando, la moda sta davvero cambiando. Staremo a vedere quante celeb vedremo prossimamente con indosso dei wet dress, abiti dall’effetto bagnato che senza dubbio non passeranno inosservati!