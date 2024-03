I vip amano giocare con le trasparenze, per questo sta prendendo sempre più piede la moda del see through, ovvero l’effetto vedo non vedo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Effetto vedo non vedo: i vip cavalcano il see through

La moda trasparente sta prendendo sempre più piede tra le celebrities, che amano sempre di più indossare capi dall’effetto vedo non vedo, il cosiddetto see through. Tessuti sottili, reti e pizzi che rivelano la pelle nuda e la lingerie li vediamo sempre più spesso indosso alle caleb, sia in occasione di eventi privati, sia in occasione di eventi importanti, come ad esempio durante il Vanity Fair Oscar Party, dove le star hanno puntato su look super sexy. Anche vip italiane amano l’effetto vedo non vedo, l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni ad esempio l’abbiamo vista, in occasione del 30esimo compleanno della sorella Valentina, con indosso un naked dress di colore blu in pizzo, con copricapezzoli e culotte ben in vista. Anche la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango, sul palco dell’Ariston ha sfoggiato un abito firmato Etro, dove i ricami lasciavano intravedere la pelle nuda, coperta solamente sui fianchi da un drappeggio.

Effetto vedo non vedo: i look delle star

Come abbiamo appena visto, il see through sta prendendo sempre più piede tra le caleb, basta vedere i look scelti dalle star che hanno partecipato ad esempio al Vanity Fair Oscar Party. La maggior parte di loro ha infatti optato per il naked dress, per abiti dall’effetto vedo non vedo. Ma vediamo adesso insieme i look più belli sfoggiati dalle star in occasione di eventi importanti:

Anitta : la cantante, attrice e ballerina brasiliana ha sfoggiato un abito che lascia davvero poco spazio all’immaginazione durante il Vanity Fair Oscar Party. L’abito, firmato Fendi, è realizzato in rete e arricchito da perline, che però non nascondevano la pelle nuda. Inoltre, Anitta, non ha indossato il reggiseno, per un effetto davvero super sensuale.

: la cantante, attrice e ballerina brasiliana ha sfoggiato un abito che lascia davvero poco spazio all’immaginazione durante il Vanity Fair Oscar Party. L’abito, firmato Fendi, è realizzato in rete e arricchito da perline, che però non nascondevano la pelle nuda. Inoltre, Anitta, non ha indossato il reggiseno, per un effetto davvero super sensuale. Iris Law: al Vanity Fair Oscar Party, la modella ha indossato un abito firmato Tom Ford. Si tratta di un long dress color argenti realizzato con fili di cristalli scintillanti in grado di coprire solamente lo stretto necessario.

al Vanity Fair Oscar Party, la modella ha indossato un abito firmato Tom Ford. Si tratta di un long dress color argenti realizzato con fili di cristalli scintillanti in grado di coprire solamente lo stretto necessario. Dakota Johnson : l’attrice si è presentata alla première di “Madama Web” con un abito firmato Gucci e caratterizzato da un intreccio di fili luccicanti con sotto un body color carne, per un effetto vedo non vedo davvero super.

: l’attrice si è presentata alla première di “Madama Web” con un abito firmato Gucci e caratterizzato da un intreccio di fili luccicanti con sotto un body color carne, per un effetto vedo non vedo davvero super. Olivia Wilde: l’attrice ha partecipato alla sfilata di Saint Laurent alla Paris Fashion Week sfoggiando un body in nylon indossato senza il reggiseno, per un look che di certo non è passato inosservato.

l’attrice ha partecipato alla sfilata di Saint Laurent alla Paris Fashion Week sfoggiando un body in nylon indossato senza il reggiseno, per un look che di certo non è passato inosservato. Rebecca Ferguson: l’attrice sul red carpet del film “Dune”, ha sfoggiato un abito che lascia intravedere la pelle nuda su diverse parti del corpo.

