Vikings: Valhalla è una serie televisiva storica canadese-irlandese, sequel della serie Vikings che abbiamo visto andare in onda dal 2013 al 2021 con enorme successo.

Creata e scritta da Jeb Stuart e Michael Hirst, haa debuttato con la prima stagione nel febbraio del 2022 e, a quasi un anno di distanza, sta per tornare su Netflix con la seconda stagione che verrà infatti rilasciata il 12 gennaio 2023.

Vikings, Valhalla 2: cast completo e personaggi

Come sappiamo Vikings: Valhalla si ambienta un secolo dopo la serie originale e racconta le storie di alcuni dei più famosi vichinghi della storia. Ambientato nella Scandinavia medievale dell’XI secolo, Vikings: Valhalla racconta le avventure degli eroi nordici che sono passati alla storia come Leif Eriksson e sua sorella Fredis Eriksdott e Harald Sigurdsson, Principe del Nord, tutte figure estremamente affascinanti per il pubblico di tutto il mondo.

A interpretare Leif Eriksson troviamo nuovamente Sam Corlett. Frida Gustavsson sarà invece Freydis Eriksdotter e Leo Suter vestirà ancora i panni di Harald Sigurdsson. Accanto a loro troviamo anche Bradley Freegard come il Re Cnut, Jóhannes Haukur Jóhannesson come Olaf Haraldsson, Caroline Henderson nelle vesti di Jarl Haakon, Laura Berlin come la Regina Emma di Normandia e David Oakes nel ruolo di Godwin del Wessex. Infine ritroveremo Ælfgifu di Northampton interpretata da Pollyanna McIntosh.

Proprio Leo Suter, tra i protagonisti, ha dichiarato che in questa seconda stagione vedremo i personaggi centrali della storia “portati all’estremo”. Dovremo dunque aspettarci molti risvolti inaspettati e colpi di scena nella nuova avventura proposta in Vikings: Valhalla. I produttori stessi hanno affermato che la nuova stagione sarà diversa, con ritmi più lenti che però non equivarranno a mancanza di svolte inattese, salti temporali e – a quanto pare, ma senza sapere nulla in merito – anche di qualche ritorno improvviso da parte di personaggi già noti al pubblico… non sappiamo però a cosa si riferissero Jeb Stuart e gli i vertici della serie e per scoprirlo dovremo attendere di vedere le nuove puntate.

Vikings, Valhalla: le new entry del cast

La seconda stagione prevede però anche l’ingresso di nuovi volti nella crew di Vikings: Valhalla. Parliamo di:

Bradley James nel ruolo di Harekr

nel ruolo di Harekr Hayat Kamille nel ruolo di Mariam

nel ruolo di Mariam Marcin Dorocinski nel ruolo del Gran Principe Yaroslav – il Saggio

nel ruolo del Gran Principe Yaroslav – il Saggio Sofya Lebedeva nel ruolo di Elena

nel ruolo di Elena Nikolai Kinski nella parte dell’imperatore Romanos.

Per vedere i nuovi personaggi in azione e scoprire quale ruolo giocheranno nella storia dei già noti sopracitati protagonisti, dovremo quindi attendere il 12 gennaio 2023. La stagione due si dovrebbe comporre di otto episodi, esattamente come la prima che, al pari di Vikings, ha riscosso un grande successo e confermato l’enorme fascino che la storia dei vichinghi esercita sul pubblico nostrano e internazionale.

La seconda stagione, con il cast così schierato, saprà ottenere gli stessi risultati della prima? Che c’è già ipotizza la conferma addirittura per una terza stagione da parte di Netflix, ma forse è un po’ prematuro esprimersi in merito. Bisognerà tirare le somme una volta rilasciata la stagione 2 di Vikings: Valhalla.