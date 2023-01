Sam Corlett è un giovane attore e modello australiano, famoso per i ruoli in Le terrificanti avventure di Sabrina e Vikings: Valhalla.

Sam Corlett è un giovane attore e modello australiano. Grazie al suo grande talento e alla sua bellezza è riuscito a conquistare il successo, complici i ruoli in Le terrificanti avventure di Sabrina e Vikings: Valhalla.

Sam Corlett: chi è?

Sam Corlett è un attore e modello australiano di 26 anni, nato a Central Coast, nel New South Wales, il 23 aprile 1995.

Ha gli occhi verdi, i capelli biondo scuro ed è alto 184 centimetri. Fin da quando era piccolo è sempre stato affascinato dalla recitazione e crescendo ha capito che doveva concentrarsi su tutte queste sue passioni, come lo sport, l’arte, la psicologia, la filosofia e la scrittura, che hanno trovato la loro perfetta espressione proprio sul palcoscenico e sullo schermo. Dopo che ha frequentato la Western Australia Academy of Performing Arts, nel 2018, si è diplomato in Arti Performative.

Durante gli anni della sua formazione alla Edith Cowan University, ha recitato in varie produzioni teatrali, per poi essere scelto per due corti da cui è partita la sua carriera. Sam Corlett è anche abbastanza attivo sui social network. Il suo profilo Instagram non ha tantissimi post, ma ha superato gli 881mila follower. I follower sono aumentati grazie al suo debutto nella terza stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Tra i più recenti aggiornamenti su Instagram troviamo i post legati a Vikings Valhalla di Netflix, ma ci sono anche diversi scatti con amici e colleghi, foto di sue creazioni e alcuni meravigliosi paesaggi.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sembra che l’attore al momento sia single. Non ci sono certezze sul fatto che non sia fidanzato, ma non ci sono notizie ufficiali che confermino una relazione e sul suo profilo Instagram non ci sono foto in dolce compagnia. Non si hanno notizie di relazioni passate.

Sam Corlett: la sua carriera

Sam Corlett ha ottenuto il primo ruolo nel 2018, prendendo parte ad un corto intitolato Noah, a cui sono seguiti altri ingaggi, che hanno dato il via alla sua carriera. Nello stesso anno è apparso nel cortometraggio Pretty Face e nel 2019 è stato scelto per interpretare Caliban nella terza e quarta stagione della serie Netflix Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Ha preso anche parte al film Chi è senza peccato – The Dry. Interpreta anche il ruolo di Leif Eriksson in Vikings: Valhalla. L’attore ha avuto un grande successo grazie al ruolo di Caliban in Le terrificanti avventure di Sabrina. Si tratta di un giovane attraente, dal grande fascino, che in qualità di Principe dell’Inferno cerca di sfidare Sabrina per sottrarle il trono, rimasto vacante dopo la sconfitta del Signore Oscuro. Tra i due sembra scattare qualcosa. Leif Eriksson, invece, della serie Vikings: Valhalla è un personaggio cresciuto oltre i confini del mondo conosciuto, che viene da una famiglia affiatata di fede pagana. Un marinaio intrepido, dal fisico possente, che introduce il pubblico nel mondo vichingo. Travolto completamente da un violente cambiamento. Due ruoli che stanno portando Sam Corlett ad essere conosciuto e ad ottenere un grande successo.