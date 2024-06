Dolce & Gabbana e Havaianas hanno collaborato per realizzare quattro nuovi modelli di infradito, perfetti per questa estate 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Dolce & Gabbana x Havaianas: tutto sulla capsula collection di infradito

Le infradito sono senza alcun dubbio le calzature dell’estate, chi di noi non ne possiede almeno un paio, perfette per andare in spiaggia, ma anche da utilizzare a casa o in giardino. Ecco che Dolce & Gabbana ha deciso di collaborare con Havaianas per creare quattro modelli di infradito che siamo certi diventeranno dei veri e proprio must have. La collezione è limitata e unisce l’immaginario tradizionale delle infradito brasiliane con la linea identificativa di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Havaianas è il brand brasiliano diventato celebre in tutto il mondo per le sue infradito, infatti fin dall’esordio, nel 1962, le infradito Havaianas hanno conquistato tutti e ancora oggi sono tra le infradito più acquistate al mondo. Dolce & Gabbana ha vestito le infradito Havaianas con quattro fantasie diverse, divenute ormai simbolo della Maison italiana. Prima di andare a vedere nel dettaglio i quattro tipi di infradito, è bene che sappiate che saranno in vendita a partire da domani, 13 giugno 2024, sui siti e-commerce dei due brand, nei flagship store Havaianas e anche in rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Dolce & Gabbana x Havaianas: le 4 stampe sulle infradito

Come abbiamo appena visto, Dolce & Gabbana ha collaborato con il celebre brand brasiliano Havaianas per le infradito dell’estate 2024, con ben 4 stampe diverse. Queste infradito saranno in vendita a partire da domani, 13 giugno 2024 e si apprestano a essere le infradito must have della stagione. Ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono le 4 stampe, suddivise in modelli “Icons” e “Classics”:

Blu mediterraneo: le stampe sono ispirate alle maioliche in ceramica sui toni del blu e dell’azzurro.

le stampe sono ispirate alle maioliche in ceramica sui toni del blu e dell’azzurro. Corretto siciliano: le stampe sono invece ispirate ai decori multicolore della tradizione siciliana.

le stampe sono invece ispirate ai decori multicolore della tradizione siciliana. Zebra: caratterizzate da una stampa zebrata.

caratterizzate da una stampa zebrata. Leopardo: caratterizzare da una stampa leopardata.

Ogni prodotto sui cinturini presenta una finitura in velluto stampato, un logo Havaianas metallico e anche una spilla perlata esclusiva di Dolce & Gabbana. Per quanto invece riguarda il packaging, è in pieno stile Dolce & Gabbana, con laminazione opaca, dettagli dorati e stampe metallizzate.

Le infradito sono anche le calzature preferite da tantissime star, come per esempio Jennifer Lopez, Paris Hilton e Kim Kardashian. Siamo certi che saranno davvero tante le caleb che non vedranno l’ora di poter indossare queste nuove infradito nate dalla collaborazione tra Dolce & Gabbana e Havaianas. Vi ricordo infine che queste infradito saranno disponibili a partire da domani, 13 giugno 2024, sui siti e-commerce dei due brand, nei flagship store Havaianas e anche in rivenditori selezionati in tutto il mondo. E voi, siete pronti ad acquistarle?

