Un sogno che diventa realtà

Immagina di svegliarti ogni mattina con la vista di un tricheco che nuota pigramente davanti alla tua finestra. Al Pairi Daiza Resort, questo sogno si trasforma in realtà. Situato nel cuore della campagna vallone, tra Mons e Ath, questo parco zoologico è stato premiato come il “miglior zoo d’Europa” e offre un’esperienza di soggiorno unica nel suo genere. Gli ospiti possono pernottare in lodge di design, progettati per garantire il massimo comfort e un contatto diretto con la natura selvaggia.

Un’esperienza immersiva nella natura

Ogni alloggio al Pairi Daiza Resort è concepito per offrire un’esperienza immersiva. Dalla Walrus House, dove gli ospiti possono osservare i trichechi attraverso grandi finestre panoramiche, alla Casa dei Pinguini, dove i visitatori possono scegliere tra camere con vista subacquea o a livello superficie, ogni dettaglio è pensato per stupire. Le stanze sono arredate con materiali naturali e dotate di comfort moderni, come caminetti e saune private, per garantire un soggiorno all’insegna del relax.

Un’avventura per tutti i sensi

Al Pairi Daiza Resort, ogni soggiorno è un’avventura per i sensi. Gli ospiti possono ascoltare il canto dei pinguini al tramonto, osservare le tigri siberiane che si muovono liberamente e vivere momenti di pura emozione quando gli animali si avvicinano alle finestre. La magia della natura è palpabile, con orsi polari che giocano nell’acqua e foche stellate che si mostrano curiosamente. Questo ambiente unico offre un’opportunità imperdibile per famiglie, coppie e amici di connettersi con la natura in modo straordinario.