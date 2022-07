Luglio sarà un mese pieno di nuove emozioni, grazie ai nuovi titoli in uscita su Disney Plus. Tra film e serie tv, ci saranno tante novità, che sapranno incollare il pubblico al piccolo schermo. Prevista l’uscita di qualche serie particolarmente attesa, come High School Musical: The Musical – La Serie.

Le uscite di Disney Plus a luglio

Nel mese di la piattaforma streaming Disney Plus arricchisce il suo catalogo, con tantissime novità e tante nuove uscite, dopo il grandissimo successo di Ms Marvel, la miniserie Marvel che ha conquistato tutti. Tra le nuove uscite le più attese in assoluto ci sono sicuramente la terza stagione di High School Musical: The Musical – La Serie, che arriverà il prossimo 27 luglio, ispirato al famoso film con Zac Efron, la docuserie Light & Magic, e il film originale The Princess.

Ci saranno tantissime altre nuove uscite molto interessanti, a disposizione di tutti gli abbonati a Disney Plus, che avranno l’imbarazzo della scelta.

L’elenco dei titoli in uscita

Scopriamo insieme la lista di tutte le nuove uscite su Disney Plus, con tutte le date da segnare sul calendario, tra film, serie tv, animazione, documentari e molto altro. Siete pronti a lasciarvi emozionare davanti al piccolo schermo? Ecco la lista completa: