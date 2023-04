Il 5 aprile uscirà su Disney Plus la serie Tv "The Good Mothers". Scopriamo insieme da quante puntate è formata.

Il 5 aprile 2023 è in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney Plus una nuova serie televisiva dal titolo “The Good Mothers“, con Gaia Girace. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul numero delle puntate.

The Good Mothers: di cosa parla

“The Good Mothers” è una serie televisiva diretta dal regista britannico Julian Jarrold e dalla regista e sceneggiatrice italiana Elisa Amoruso. La serie ha vinto l’Orso d’Oro nella categoria “Series” al 73esimo Festival di Berlino. “The Good Mothers” è bastato su una storia vera, racconta infatti la storia di tre donne, Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, cresciute all’interno di un pericoloso clan della ‘ndrangheta che, aiutato dalla coraggiosa magistrata Anna Colace, cercano di collaborare con la giustizia per fermare la mafia. Questa serie televisiva non mostra, a differenza della maggior parte dei film e delle serie televisive sulla mafia, la violenza dei clan, ma tutta la serie è raccontata dal punto di vista delle donne. Quelle donne che, vittime del sistema, a un certo punto decidono di alzare la testa, soprattutto per poter garantire un futuro migliore ai propri figli, oltre che a loro stesse.

Elisa Amoruso ha così commentato la prossima uscita della serie:

“Grazie a una piattaforma come Disney Plus, “The Good Mothers” arriverà in streaming in oltre 70 Paesi. In questo modo il “messaggio” universale di questa storia potrà venire condiviso da tantissime donne che, anche se in maniera diversa, si trovano ancora a lottare contro il patriarcato.”

L’altro regista, Julian Jarrold, ha invece parlato della location calabrese della serie Tv:

“Cercavamo spazi angusti che dessero la sensazione fisica delle “gabbie” in cui queste donne vivevano, A Reggio Calabria, ma soprattutto a Pagliarelle, il paesino dal quale veniva Lea Garofalo, si percepisce come queste storie facciano ancora parte della memoria delle persone e del luogo. Si tratta di temi tuttora delicati.”

The Good Mothers: il cast

Nel cast della serie televisiva “The Good Mothers” troviamo l’attrice Gaia Girace nei panni di Denise Cusco: “come sua madre, Lea Garofalo, anche Denise cresce in un mondo pieno di violenza, ma sono due donne molto diverse, con motivazioni differenti“, spiega la Girace, ” a spingere Denis a ribellarsi alla famiglia è il desiderio di rivalsa. Quando sua madre, che era stato fino a quel momento il suo punto di riferimento, scompare, lei non si piega e decide di schierarsi contro il padre e il clan.”

Lea Garofalo è interpretata da Micaela Ramazzotti: “mi affascina il fatto che Lea Garofalo abbia trovato il coraggio di ribellarsi per la figlia, per emanciparla dalla vita che aveva fatto lei.”

Valentina Bellé veste i panni di Giuseppina Pesce, “per trovare la forza di ribellarti devi essere un’eroina“. Maria Concetta Cacciola è interpretata da Simona Distefano mentre il P.M. Anna Colace è interpretata da Barbara Chichiarelli.

The Good Mothers: quante puntate sono

La serie televisiva “The Good Mothers” andrà in onda su Disney Plus a partire da mercoledì 5 aprile 2023. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento. “The Good Mothers” è composta da 6 episodi di una durata di circa 60 minuti ciascuno.