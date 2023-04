The Good Mothers è una nuova serie tv italiana che ha ottenuto un grande successo al 73esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Scopriamo insieme il cast della serie tv.

The Good Mothers debutta su Disney+



Dopo il successo ottenuto al 73esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove è stata presentata in anteprima mondiale e ha vinto il Berlinale Series Award, la serie tv The Good Mothers debutta su Disney+. La nuova serie tv italiana racconta la vita di tre donne legate alla ‘Ndrangheta, realmente esistite, parlando del loro grande coraggio nel mettersi contro le proprie famiglie per collaborare con la giustizia e donare ai propri figli un futuro migliore. La data ufficiale di uscita di questa serie tv è mercoledì 5 aprile 2023. Una serie basata su una storia vera, che ripercorre le vicende di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce. Si tratta di tre donne che hanno osato contrapporsi alla ‘Ndrangheta, con l’aiuto della pm Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione, ovvero quella di contrastare i clan puntando tutto sulle donne. Una strategia che ha molti rischi. La ‘Ndrangheta è conosciuta e temuta per il suo pugno di ferro e per il suo potere spietato, per cui non è per niente una battaglia semplice da vincere. The Good Mothers segue le vicende di queste tre donne coraggiose, che decidono di collaborare con la giustizia, mettendosi contro le proprie famiglie.

The Good Mothers: il cast



Il cast della serie tv è composto prevalentemente da figure femminili, ma non mancano anche gli interpreti maschili. Quasi tutti gli attori e le attrici coinvolti hanno già avuto esperienze nel mondo delle serie tv. Il cast è composto da:

Gaia Girace , nel ruolo di Denise Cosco : figlia di Lea Garofalo e Carlo Cosco, dopo la scomparsa della madre capisce che dietro c’è il padre, da sempre parte della ‘Ndrangheta, e trova il coraggio di opporsi alla sua famiglia;

, nel ruolo di : figlia di Lea Garofalo e Carlo Cosco, dopo la scomparsa della madre capisce che dietro c’è il padre, da sempre parte della ‘Ndrangheta, e trova il coraggio di opporsi alla sua famiglia; Micaela Ramazzotti , nel ruolo di Lea Garofalo : la madre di Denis, che paga con la vita la scelta di allontanarsi dal marito Carlo Cosco per riuscire a garantire un futuro migliore a sua figlia;

, nel ruolo di : la madre di Denis, che paga con la vita la scelta di allontanarsi dal marito Carlo Cosco per riuscire a garantire un futuro migliore a sua figlia; Valentina Bellè , nel ruolo di Giuseppina Pesce : appartiene a una delle ‘ndrine più potenti, ma è furiosa di non essere mai stata presa sul serio;

, nel ruolo di : appartiene a una delle ‘ndrine più potenti, ma è furiosa di non essere mai stata presa sul serio; Simona Distefano , nel ruolo di Maria Concetta Cacciola : migliore amica di Giuseppina, trattata in maniera vergognosa dalla sua famiglia, che la chiude in casa per settimane;

, nel ruolo di : migliore amica di Giuseppina, trattata in maniera vergognosa dalla sua famiglia, che la chiude in casa per settimane; Barbara Chichiarelli , nel ruolo della pm Anna Colace : siciliana di nascita, fin da ragazzina ha il grande sogno di sconfiggere la mafia;

, nel ruolo della pm : siciliana di nascita, fin da ragazzina ha il grande sogno di sconfiggere la mafia; Francesco Colella , nel ruolo di Carlo Cosco : ex marito di Lea Garofalo e padre di Denise. Non perdona l’abbandono di Lea, che considera un tradimento. Dopo la sua scomparsa costringe la figlia a tornare a Pagliarelle con lui;

, nel ruolo di : ex marito di Lea Garofalo e padre di Denise. Non perdona l’abbandono di Lea, che considera un tradimento. Dopo la sua scomparsa costringe la figlia a tornare a Pagliarelle con lui; Andrea Dodero, nel ruolo di Carmine Venturino: giovane tirapiedi di Carlo Cosco, a cui viene chiesto di seguire Denise e aiutarla ad ambientarsi a Pagliarelle.

La regia di questa serie tv è di Julian Jarrold nei primi tre episodi e di Elisa Amoruso negli ultimi tre. La serie è scritta da Stephen Butchard e prodotta da House Productions e Wildside, società del gruppo Fremantle.