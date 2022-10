The Crown è una serie di grande successo, che racconta la storia della famiglia reale. Scopriamo insieme l’incredibile somiglianza tra gli attori e i personaggi reali.

The Crown, la storia della famiglia reale

La serie The Crown è pronta per tornare con una stagione tutta nuova, la quinta, nonostante abbia perso una delle più importanti spettatrici.

Secondo quanto riportato dal commentatore ABC George Jobson, infatti, la sovrana era solita guardare con grande interesse lo show che racconta tutti i retroscena del suo lungo regno. Il pubblico non vede l’ora di poter assistere alla quinta stagione, che non vedrà la regina come protagonista. Come mostrato dal teaser rilasciato da Netflix, il 9 novembre gli appassionati della serie potranno vedere lo scontro tra Carlo e Diana sul piccolo schermo.

Nel breve video si vedono i due personaggi che si preparano per le rispettive interviste in occasione del loro divorzio. Ciò che rende questa serie ancora più bella è sicuramente l’incredibile somiglianza tra gli attori e i personaggi reali.

La somiglianza tra gli attori di The Crown e i personaggi reali

Il pubblico ha notato un’incredibile somiglianza tra gli attori di The Crown e i personaggi reali. I protagonisti che somigliano di più al ruolo che devono interpretare sono:

Claire Foy – Elisabetta II

L’attrice non era ancora molto conosciuta quando è arrivata nella serie per interpretare una giovane Elisabetta II, ma dopo due stagioni ha dimostrato che è stata la scelta giusta, tanto che la sua interpretazione l’ha portata ad ottenere un Golden Globe.

Olivia Colman – Elisabetta II

L’attrice, vincitrice di un Oscar, ha interpretato la sovrana nella fase più matura. Il suo talento è tale da renderla perfetta in questo ruolo, estremamente somigliante al personaggio reale.

Matt Smith – Duca di Edimburgo

L’attore è entrato nei panni del principe Filippo di Edimburgo alla perfezione. Il personaggio si adattava perfettamente al suo modo di recitare e anche la somiglianza fisica tra i due è risultata davvero impressionante.

Tobias Menzies – Duca di Edimburgo

L’attore ha interpretato questo personaggio nella sua fase più matura e più serena. Ha dimostrato di avere un talento davvero incredibile e la sua somiglianza con il personaggio reale è notevole.

Emerald Fennell – Camilla Parker-Bowles

Nella serie inizia come Camilla Shand, il suo nome da nubile, ma finisce come Duchessa di Cornovaglia. Un percorso incredibilmente interessante nella serie e l’attrice è riuscita ad interpretare questo ruolo al meglio.

Elizabeth Debicki – Lady Diana

L’attrice australiana ha lo stesso identico carisma della principessa, deceduta nel 1997. Lady Diana è un’icona mondiale e questa attrice molto promettente è riuscita ad interpretarla con grande successo.

Josh O’Connor – Principe Carlo

Questo personaggio è molto presente nella serie. Si parla della sua formazione, del complicato matrimonio con Lady Diana e il culmine della sua storia è l’amore proibito con Camilla Parker-Bowles. L’attore è riuscito ad interpretarlo perfettamente.

Vanessa Kirby – Principessa Margaret

L’attrice ha interpretato perfettamente la principessa, con grande eleganza e grande ribellione, caratteristiche del suo personaggio, uno dei più interessanti delle prime due stagioni.

Helena Bonham Carter – Principessa Margaret

La scelta dell’attrice di interpretare questo personaggio nella sua fase più matura ha sollevato diverse critiche, in quanto sembrava più vecchia del personaggio. Polemiche che sono state zittite dalla sua performance, divertente e impertinente.

John Lithgow – Winston Churchill

L’attore non ha solo svolto un’impeccabile interpretazione, ma è anche molto somigliante fisicamente con il personaggio reale. I due sembrano appartenere alla stessa famiglia.

L’attrice ha interpretato in modo sublime il ruolo della madre della Regina Elisabetta II, lasciando tutti senza parole.