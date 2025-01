I colori pastello dominano la scena

Con l’arrivo della primavera estate 2025, il mondo del make up si prepara a esplodere in una palette di colori pastello che promette di conquistare i cuori di tutte le appassionate di bellezza. Le passerelle di stilisti come Dries Van Noten e Shuting Qiu hanno messo in evidenza come questi toni delicati possano essere utilizzati per creare look freschi e vivaci, perfetti per la stagione calda. I colori come il lavanda, il menta e il rosa pallido non solo sono facili da indossare, ma si adattano a ogni tipo di incarnato, rendendo ogni viso luminoso e radioso.

Accessori audaci: i piercing finti

Un’altra tendenza che sta emergendo con forza è l’uso di piercing finti, come suggerito dai designer Valentino e Ujoh. Questi accessori audaci possono trasformare un look semplice in qualcosa di straordinario, aggiungendo un tocco di originalità e personalità. I piercing possono variare in spessore e design, permettendo a ciascuna di esprimere il proprio stile unico. Questa tendenza è perfetta per chi ama osare e vuole distinguersi con un trucco che non passa inosservato.

La bellezza della naturalezza

In contrasto con le tendenze più audaci, stilisti come Stella McCartney e Zimmermann propongono un approccio più sobrio e naturale. La base viso deve essere naturale e radiosa, con un focus sull’illuminante, che diventa il vero protagonista del make up. Questo look è ideale per chi desidera un aspetto fresco e luminoso, perfetto per le calde giornate estive. L’illuminante, applicato strategicamente, può esaltare i punti forti del viso, donando un effetto glow che è sempre di tendenza.

In sintesi, la primavera estate 2025 si preannuncia ricca di novità e tendenze nel mondo del make up. Che tu preferisca i colori pastello, gli accessori audaci o un look naturale, c’è qualcosa per ogni gusto e personalità. Non resta che lasciarsi ispirare dalle passerelle e sperimentare con il trucco per esprimere al meglio la propria bellezza.